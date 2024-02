Seit Oktober regiert Robert Fico die Slowakei. Der Linkspopulist strebt eine Reform an, die die Demokratie in dem Land gefährdet. Dagegen regt sich Protest.

Nachdem Robert Fico im vergangenen Oktober als Ministerpräsident der Slowakei vereidigt worden war, fackelte er nicht lange. Der Mann, der bereits zweimal das Land regierte und 2018 nach dem politisch motivierten Mord an dem Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten aus dem Amt gejagt wurde, schickte sich an, eine Justizreform durchzudrücken, wie sie die Slowakei noch nicht gesehen hat.

Dagegen gehen in der Slowakei seit Wochen Menschen auf die Straße. So demonstrierten am Donnerstagabend erneut Tausende gegen den Ministerpräsidenten und seine linksnationale Regierung. Wie die Organisatoren dem TV-Nachrichtensender TA3 sagten, sollen sich allein in der Hauptstadt Bratislava rund 30.000 Menschen versammelt haben.