Israel schickt Delegation zu Gaza-Verhandlungen nach Katar

1.37 Uhr: Israel wird erstmals seit Wochen wieder an den indirekten Verhandlungen über eine vorläufige Waffenruhe und Freilassung der Geiseln im Gaza-Krieg teilnehmen. Das israelische Sicherheitskabinett habe am späten Sonntagabend die Abreise einer Delegation nach Katar genehmigt, berichtete die israelische Nachrichtenseite "Ynet".

Ambrey: Bericht über gekapertes Fischerboot im Golf von Aden

Unicef: Bislang mehr als 13.000 Kinder im Gazastreifen getötet

0.06 Uhr: Laut dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen sind bei der israelischen Offensive im Gazastreifen bislang mehr als 13.000 Kinder getötet worden. Tausende weitere seien verletzt worden. "Eine solche Todesrate bei Kindern haben wir in kaum einem anderen Konflikt auf der Welt gesehen", sagt Unicef-Exekutivdirektorin Catherine Russell dem US-Sender CBS. "Ich war in Krankenstationen mit Kindern, die an schwerer Anämie und Unterernährung leiden, und die ganze Station war absolut still. Denn die Kinder, die Babys (...) haben nicht einmal die Kraft zu weinen."