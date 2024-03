Newsblog zum Krieg in Nahost Israel: Hamas-Sicherheitschef in Schifa-Klinik getötet Von dpa , lim , sic , cc , das , lma , fho , wan Aktualisiert am 18.03.2024 - 14:27 Uhr Lesedauer: 28 Min. Israelische Soldaten stehen vor dem Schifa-Krankenhaus (Archivbild): Am Montag hat Israels erneut einen Einsatz auf dem Klinikgelände durchgeführt. (Quelle: Victor R. Caivano/dpa) Kopiert News folgen

Israels Armee hat eine Razzia im Schifa-Krankenhaus in Gaza durchgeführt. Das Kinderhilfswerk Unicef beklagt eine hohe Todesrate von Kindern im Gazakrieg. Mehr Informationen im Newsblog.

Einsatz in Schifa-Klinik: Israel meldet Tötung von Hamas-Sicherheitschef

14.04 Uhr: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben bei dem Einsatz im Schifa-Krankenhaus in Gaza einen ranghohen Funktionär der islamistischen Terrororganisation Hamas getötet. Es handele sich dabei um Faik al-Mabhuh, Leiter einer Abteilung für innere Sicherheit der Hamas, die auch für operative Einsätze zuständig sei, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des Militärs und des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet. Al-Mabhuh sei auch "zuständig für die Koordinierung von Hamas-Terroraktivitäten im Gazastreifen" gewesen. Von der Hamas gibt es zunächst keine offizielle Bestätigung für den Tod von Al-Mabhuh.

Al-Mabhuh sei getötet worden, nachdem Geheimdienstinformationen über die Anwesenheit ranghoher Hamas-Mitglieder in dem Schifa-Krankenhaus eingegangen seien, erklärte die Armee. Er habe sich bewaffnet in einem Gebäude des Krankenhauskomplexes versteckt gehalten und sei bei einer Konfrontation mit den Truppen getötet worden, heißt es in der Mitteilung. In dem Raum neben seinem Versteck seien mehrere Waffen gefunden worden.

Augenzeugen berichten von heftigen Schusswechseln innerhalb des Krankenhauses. Es gibt Berichte, denen zufolge unter Dutzenden in der Klinik festgenommenen Menschen auch ein Journalist des arabischen Senders Al-Dschasira war. Bei dem Getöteten handelte es sich nach Angaben aus Gaza um einen Bruder des Hamas-Funktionärs Mahmud al-Mabhuh, der 2010 in Dubai ermordet worden war. Die Polizei von Dubai hatte dem israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad damals vorgeworfen, hinter der Tat zu stehen. Ein Vorwurf gegen Mahmud al-Mabhuh lautete, Waffen für die Hamas beschafft zu haben. Der Fall hatte international für großes Aufsehen gesorgt.

Baerbock: EU-Sanktionen gegen Hamas und radikale jüdische Siedler

11.19 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock kündigt mit Blick auf den Nahost-Konflikt neue Sanktionen der Europäischen Union an. "Wir werden endlich Sanktionen gegen Hamas auf den Weg bringen", sagt Baerbock vor Beratungen der EU-Ressortchefs in Brüssel und verweist vor allem auf die an Frauen verübte sexualisierte Gewalt in Israel bei dem Massaker der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation am 07. Oktober.

Zugleich dürfe die Zweistaatenlösung nicht aus den Augen verloren werden. Dazu gehöre auch die Verurteilung des Siedlungsbaus im Westjordanland und der Gewalt radikaler jüdischer Siedler dort, beides stehe nicht in Einklang mit internationalem Recht: "Auch dafür werden wir ein Sanktionsregime auf den Weg bringen", sagt die Grünen-Politikerin.

Israels Armee ruft zu Evakuierung von Al-Schifa-Krankenhaus auf

10.09 Uhr: Das israelische Militär hat die Bevölkerung im Gazastreifen zur Evakuierung des Krankenhauses Al-Schifa in der Stadt Gaza aufgefordert. "Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, müssen Sie das Gebiet sofort verlassen", erklärt Armeesprecher Avichay Adraee im Onlinedienst X. "Alle Menschen vor Ort" sollten sich erst in Richtung Westen und dann nach Süden in ein "humanitäres Gebiet" begeben.

6.12 Uhr: Bei einem erneuten Einsatz der israelischen Armee im Bereich des Schifa-Krankenhauses im umkämpften Gazastreifen ist es nach eigenen Angaben zu Feuergefechten mit Terroristen der islamistischen Hamas gekommen. Während des "präzisen" Einsatzes hätten Terroristen das Feuer auf die israelischen Soldaten aus dem Krankenhaus heraus eröffnet, teilt die Armee mit. Die Truppen hätten das Feuer erwidert und "Treffer festgestellt". Der Einsatz der Armee und der Luftwaffe auf dem Gelände des größten Krankenhauses des abgeriegelten Küstengebiets in der Stadt Gaza gehe weiter, Terroristen würden festgenommen, teilt die Armee mit.

Nachrichtendienstliche Informationen hätten ergeben, dass das Krankenhaus von ranghohen Mitgliedern der Hamas zur Durchführung terroristischer Aktivitäten genutzt werde, heißt es. Man wisse, dass sich die Islamisten dort neu gruppiert hätten, um Angriffe gegen Israel zu befehligen, sagt Armeesprecher Daniel Hagari. Die Soldaten seien angewiesen worden, "vorsichtig" vorzugehen und Maßnahmen zu treffen, Schäden an Patienten, Zivilisten, medizinischem Personal und medizinischer Ausrüstung zu vermeiden. Für die Patienten und das medizinische Personal bestehe keine Verpflichtung, das Krankenhaus zu verlassen. Man habe ihnen aber dafür Möglichkeiten geschaffen.