Bei einem Anschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau starben zahlreiche Menschen. Die Terrormiliz IS bekennt sich zum Anschlag. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Blumen für die Opfer in der Crocus City Hall

17.07 Uhr: Nach dem blutigen Anschlag mit über 130 Toten findet sich vor der schwer beschädigten Konzerthalle bei Moskau ein nicht enden wollender Menschenstrom zum Gedenken an die Opfer ein. Nach russischen Medienberichten strömen Hunderte Bewohner Moskaus und des Moskauer Umlandes in Scharen zur Crocus City Hall, um Blumen abzulegen oder um Kerzen anzuzünden.

Auch Spielsachen wurden am Zaun vor der Halle abgelegt, in der Angehörige des russischen Zivilschutzes weiter die Trümmer beseitigten und nach weiteren Opfern suchten.

Kiew nennt Anschuldigungen aus Moskau "absurd"

16.50 Uhr: Nach einem mutmaßlichen Terroranschlag auf eine Konzerthalle in der Region Moskau spricht Russland von Verbindungen in die Ukraine. Dagegen spricht nicht nur das Dementi aus Kiew. Mehr dazu lesen Sie hier.

Russland: Attentäter von Moskau sind Ausländer

16.01 Uhr: Die vier mutmaßlichen Attentäter des Moskauer Konzert-Anschlags sind nach Angaben des russischen Innenministeriums Ausländer. Bei den festgenommenen Tätern handele es sich nicht um Russen, teilt das Ministerium mit.

Ermittler: Zahl der Todesopfer von Angriff bei Moskau steigt auf 133

14.40 Uhr: Nach dem Angriff auf eine Konzerthalle in einem Vorort von Moskau ist die Zahl der Todesopfer nach Angaben der Ermittler auf 133 gestiegen. "Die Zahl der bei dem terroristischen Attentat in der Crocus City Hall getöteten Menschen ist auf 133 gestiegen", erklärt das russische Ermittlungskomitee im Onlinedienst Telegram. Die Sucharbeiten würden fortgesetzt.

Das russische Staatsmedium RT meldete, es seien 143 Menschen getötet worden.

IS-Miliz veröffentlicht Foto von Moskauer Attentätern

14.37 Uhr: Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) hat erneut den Anschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau für sich reklamiert und verpixelte Fotos veröffentlicht, die die vier mutmaßlichen Attentäter zeigen sollen. Der Anschlag stehe im Zusammenhang mit dem "tobenden Krieg" zwischen dem Islamischen Staat und den Ländern, die den Islam bekämpften, teilt die Nachrichtenagentur Amak, das Sprachrohr der IS-Miliz, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Die Kämpfer hätten bewaffnet mit Sturmgewehren, Pistolen und Bomben Russland einen "schweren Schlag" versetzt, heißt es in der Mitteilung. Der Angriff habe "Tausenden Christen in einer Musikhalle" gegolten.

Putin ruft Staatstrauertag aus

13.41 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich in einer Fernsehansprache an die russische Bevölkerung gewandt. Darin sprach er von einem "blutigen, barbarischen Terroranschlag" und erklärte den 24. März zum Staatstrauertag. "All jenen, die ihre Angehörigen und Nahestehenden verloren haben", sprach Putin sein, "tiefes und aufrichtiges Beileid" aus. In Moskau und im Moskauer Gebiet sowie in allen Regionen des Landes seien zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus und Sabotage ergriffen worden.

Putin erklärte, dass alle vier unmittelbaren Täter festgenommen seien. Er behauptete, die Täter wären in die Richtung der Ukraine unterwegs gewesen. Dort wäre ein Fenster zum Überschreiten der Grenze für sie vorbereitet worden, so Putin. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Die Ukraine dementierte eine Beteiligung am Anschlag noch am Freitagabend, bekannt hat sich dagegen ein Ableger der islamistischen Terrormiliz IS.

Nato-Sprecherin: Nichts kann Anschlag bei Moskau rechtfertigen

13.22 Uhr: Die Nato hat bestürzt auf den Anschlag bei Moskau reagiert. "Wir verurteilen die Anschläge auf Konzertbesucher in Moskau auf das Schärfste. Nichts kann solche abscheulichen Verbrechen rechtfertigen", erklärt eine Sprecherin. "Unser tiefes Beileid gilt den Opfern und ihren Familien."

Terrorexperte hat keinen Zweifel an IS-Verantwortung

13.05 Uhr: Was bedeutet der Anschlag in Russland für Wladimir Putin, aber auch in Europa? Terrorexperte Peter Neumann hat keinen Zweifel, dass der IS für die Tat verantwortlich ist und meint, dass die Situation für Putin "hochnotpeinlich" ist. Mehr dazu lesen Sie in dem Interview mit Neumann.

Auswärtiges Amt aktualisiert Reisehinweise für Russland