Die WHO berichtet von Toten bei einem israelischen Angriff auf ein Krankenhaus. Ein US-Senator kritisiert Netanjahu scharf. Mehr Informationen im Newsblog.

WHO: Angriff auf Al-Aksa-Krankenhaus im Gazastreifen

23.12 Uhr: Bei einem israelischen Luftangriff auf das Al-Aksa-Krankenhaus im Gazastreifen sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vier Menschen getötet und 17 weitere verletzt worden. Ein Team der WHO sei Augenzeuge des Angriffs gewesen, teilte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Sonntag im Onlinedienst X mit. Die israelische Armee erklärte auf X, der Angriff habe einem "Kommandozentrum des Islamischen Dschihad" gegolten.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Ein Team der WHO habe sich zu einem humanitären Einsatz in dem Al-Aksa-Krankenhaus im Zentrum des Palästinensergebiets aufgehalten, "als heute ein Zeltlager auf dem Krankenhausgelände von einem israelischen Angriff getroffen wurde", erklärte der WHO-Chef. Die Mitarbeiter seiner Organisation seien unverletzt.

Die israelische Armee teilte weiter mit, ein Flugzeug der Luftwaffe habe "ein Kommandozentrum des Islamischen Dschihad und Terroristen getroffen, die sich im Hof des Al-Aksa-Krankenhauses in der Region Deir al-Balach" aufgehalten hätten. Bei dem "präzisen Angriff", seien das Krankenhausgebäude nicht beschädigt und der Betrieb nicht beeinträchtigt worden, hieß es weiter.

Tedros teilte weiter mit, das WHO-Team habe sich in dem Krankenhaus aufgehalten, um den Bedarf zu ermitteln und Brutkästen abzuholen, die in den Norden des Gazastreifens gebracht werden sollten.

Der WHO-Chef rief ein weiteres Mal dazu auf, "Patienten, medizinisches Personal und humanitäre Missionen zu schützen". Die Angriffe und "die Militarisierung von Krankenhäusern" müssten aufhören.

Im Gazastreifen sind laut WHO nur noch zehn Krankenhäuser funktionsfähig. Vor dem Krieg gab es in dem Gebiet 36 Krankenhäuser. Israel wirft der radikalislamischen Hamas vor, Militärstützpunkte unter Krankenhäusern zu unterhalten und Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu benutzen - und führt deshalb Militäreinsätze an Krankenhäusern.

Demokratischer Senator mit scharfer Kritik an Netanjahu

20.25 Uhr: US-Senator Chris van Hollen hat die Nahost-Politik von Präsident Joe Biden sowie die Haltung des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu scharf kritisiert. "Wir haben eine Situation, in der Netanjahu dem Präsidenten der Vereinigten Staaten quasi den Mittelfinger zeigt", sagte der Demokrat am Sonntag beim Sender ABC. "Und wir schicken noch mehr Bomben. Das ergibt keinen Sinn." Israel habe das Recht, sich gegen die Hamas zu verteidigen, aber die Partnerschaft mit den USA dürfe "kein einseitiger Blankoscheck mit amerikanischen Steuergeldern sein".

Es müssten im Gegenzug klare Forderungen gestellt und mehr Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zur Bedingung gemacht werden, forderte der Senator aus dem US-Bundesstaat Maryland. "Es muss gesagt werden, 'hey, wir haben Forderungen: Lasst keine Menschen verhungern'", sagte er.

Van Hollen zählt bei den Demokraten zu den Kritikern der US-Militärhilfen für Israel. Innenpolitisch wächst der Druck auf den Demokraten Biden wegen seines Umgangs mit Israel.

Erneut Zehntausende Israelis gegen Regierung auf der Straße

20.15 Uhr: Zehntausende von Menschen haben am Sonntag in Israel den zweiten Tag in Folge gegen die Regierung des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu demonstriert. Demonstranten und Demonstrantinnen forderten bei wütenden Protesten in der Nähe des Parlaments in Jerusalem einen Rücktritt der Regierung, eine Neuwahl sowie einen raschen Deal zur Freilassung der Geiseln in der Gewalt der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas.