Israel hat wohl Fahrzeuge mit UN-Friedenstruppen getroffen. Israel und die USA wollen wohl doch über die Rafah-Offensive reden. Der Iran empfängt einen Hamas-Anführer. Mehr Informationen im Newsblog.

US-Abgeordneter: Gaza wie Hiroshima behandeln

3.10 Uhr: Ein republikanischer Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus hat vorgeschlagen, dass man Gaza wie Hiroshima oder Nagasaki behandeln wollte. Bei einem Wahlkampfauftritt, von dem es auf X Videos gibt, sagte der Tim Walberg aus Michigan bereits am vergangenen Montag: "Behandele es wie Hiroshima, Beende es schnell." Zuvor hatte er sich gegen weitere Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen ausgesprochen. Ein Sprecher des Abgeordneten, Mike Rorke, sagte laut "Detroit News", Walberg habe auf eine Frage über die Entsendung amerikanischer Truppen in den Gazastreifen zum Bau eines Hafens für Hilfslieferungen an die Palästinenser geantwortet. "Der Kongressabgeordnete Walberg lehnt es vehement ab, unsere Truppen in Gefahr zu bringen.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Massenproteste in Israel: Benjamin Netanjahu im Fadenkreuz – Festnahmen

21.59 Uhr: Tausende Israelis haben gegen die Regierung des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu demonstriert. In Tel Aviv forderten am Samstagabend Demonstrantinnen und Demonstranten Medienberichten zufolge eine vorgezogene Neuwahl sowie die Freilassung der Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas. Auch in anderen Städten, darunter Jerusalem und Haifa, kam es zu Protesten. In Tel Aviv kam es nach Polizeiangaben zu Ausschreitungen, nach Medienberichten wurden daraufhin 16 Menschen festgenommen. In Jerusalem durchbrachen Hunderte Teilnehmer eines Protests den Angaben zufolge eine Sperre nahe dem Amtssitz Netanjahus.

Eine ehemalige Geisel sagte bei der Demonstration in Tel Aviv an Netanjahu gerichtet: "Bring sie nach Hause!" Der Regierungschef müsse dem israelischen Verhandlungsteam bei den Gesprächen über ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln im Gegenzug für eine Feuerpause im Gaza-Krieg und eine Entlassung palästinensischer Häftlinge ein "breites Mandat" geben, forderte die Frau, deren Ehemann noch im Gazastreifen festgehalten wird. "Kommt nicht ohne einen Deal heim, bringt unsere Liebsten zurück."

Ein ehemaliger Chef des Militärgeheimdienstes, Amos Malka, forderte Netanjahu nach Angaben der Nachrichtenseite ynet zum Rücktritt auf. "Die Regierung opfert die Geiseln, isoliert Israel und stärkt die Hamas", sagte er demnach bei einer Demonstration in Caesarea, wo Netanjahu eine private Villa hat.

Ende der Gewalt in Sicht? Bericht über erneute Verhandlungen in Nahost

18.42 Uhr: Die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas über eine Feuerpause im Gaza-Krieg sowie eine Freilassung weiterer Geiseln sollen offenbar am Sonntag in Kairo weitergehen. Der staatsnahe ägyptische Sender Al-Kahira News berichtete dies am Samstag unter Berufung auf einen ägyptischen Sicherheitsrepräsentanten.

Seit Wochen vermitteln die USA, Katar und Ägypten zwischen Israel und der islamistischen Hamas, um eine Feuerpause und einen Austausch aus Israel verschleppter Geiseln gegen palästinensische Häftlinge zu erreichen. Direkt verhandeln Israel und die Hamas nicht.

Die israelische Delegation war vor wenigen Tagen Medienberichten zufolge bis auf ein kleines Team aus Katar zurückbeordert worden. Grund war demnach, dass die Hamas einen Kompromissvorschlag der USA zurückgewiesen hatte. Die Terrororganisation besteht auf einen umfassenden Waffenstillstand, einschließlich eines vollständigen israelischen Abzugs aus Gaza. Israel lehnt das ab. Israels Ziel ist es, die Hamas zu zerschlagen.

Bericht: Tote und Verletzte bei Hilfsgüterausgabe in Gaza