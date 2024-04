Keine militärische Reaktion?

Aber könnte Israel auch auf einen Angriff verzichten, um nicht eine weitere Eskalation in der Region zu riskieren? Dayan zumindest ist skeptisch: Teheran sei mit diplomatischen Mitteln allein nicht zu erreichen und auf Frieden zu hoffen reiche nicht aus. Dennoch gibt es auch in Israel Stimmen, die einen Gegenschlag ablehnen.

Auch der Zeitpunkt eines möglichen Gegenschlags ist noch fraglich. "Wir werden tun, was immer nötig ist, um den Staat Israel zu schützen", sagte Israels Armeesprecher Daniel Hagari am Montag. "Wir werden es bei der Gelegenheit und zu dem Zeitpunkt tun, die wir selbst bestimmen."

Auf die Unterstützung der USA kann Israel dabei allerdings in keinem der Angriffsszenarien setzen. US-Präsident Joe Biden machte kurz nach dem iranischen Angriff am Sonntag deutlich, dass sich die USA nicht an "offensiven Operationen gegen den Iran" beteiligen würden. Und mehr noch: Die US-Regierung übt aus Furcht vor einem großen Krieg in der Region Druck auf Benjamin Netanjahu aus, damit der israelische Ministerpräsident eventuell auf eine Vergeltungsaktion verzichtet. Aber Netanjahu hat in den vergangenen Monaten schon oftmals Forderungen der USA ignoriert, besonders im Zusammenhang mit der israelischen Kriegsführung im Gazastreifen.