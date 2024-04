Iran könnte an Atomwaffe bauen

Israel weigert sich seit jeher, Angaben darüber zu machen, ob und wie viele Atomwaffen das Land besitzt. Doch die Existenz israelischer Atomwaffen ist ein offenes Geheimnis. So bestätigte zum Beispiel der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter in einem Interview mit dem Sender MSNBC im Jahr 2014 die Existenz israelischer Atomwaffen. Die Schätzungen reichen von 90 Nuklearwaffen bis hin zu 400.

10 bis 15 Tage, um Uran anzureichern

In einem Bericht des Congressional Research Service, dem wissenschaftlichen Dienst des US-Kongresses, aus dem vergangenen März heißt es, dass man davon ausgehe, dass es dem Iran möglich wäre, das Uran in seinem Besitz innerhalb von 10 bis 15 Tagen so anzureichern, dass es in Kernwaffen genutzt werden könnte. Auch besitze der Iran Trägerraketen, die mit einem Atomsprengkopf ausgestattet werden könnten.