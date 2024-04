So sehen Sie Bayern gegen Real live

Eine New Yorker Universität will pro-palästinensische Studenten suspendieren. Die USA werfen israelischen Armee-Einheiten Menschenrechtsverstöße vor. Mehr Informationen im Newsblog.

Kämpfe in Nahost: Kinderarbeit steigt

15.46 Uhr: Im Süden Libanons stürzen die Kämpfe zwischen der Terrororganisation Hisbollah und Israel nach Angaben von Helfern zehntausende Kinder und Jugendliche sowie deren Familien ins Elend. Fast tägliche Luftangriffe aus Israel zerstörten die Lebensgrundlage der schon vorher vielfach in prekären Verhältnissen lebenden Menschen, sagt ein Sprecher des UN-Kinderhilfswerks Unicef in Genf zu einem neuen Bericht über die Lage der Minderjährigen.

Demnach nehme die Kinderarbeit zu. Manche Familien schicken schon Vierjährige zur Arbeit auf Felder, damit sie zum Lebensunterhalt beitragen, wie Ettie Higgins sagt, die stellvertretende Leiterin des Unicef-Büros im Libanon. Mehr dazu lesen Sie hier.

UN-Gericht weist Forderungen gegen Deutschland im Völkermord-Verfahren ab

15.22 Uhr: Im Völkermord-Verfahren gegen Deutschland hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag die Forderungen Nicaraguas zurückgewiesen. Deutschland müsse die Rüstungsexporte nach Israel nicht stoppen, entschieden die höchsten UN-Richter am Dienstag in Den Haag.

Netanjahu: Einsatz in Rafah wird so oder so kommen

12.40 Uhr: Israel wird gegen die Hamas in Rafah im Süden des Gazastreifens vorgehen, auch wenn die radikalislamische Organisation einem jüngsten israelischen Vorschlag für eine Waffenruhe zustimmen sollte. Das betont Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. "Die Frage, dass wir den Krieg beenden, bevor wir all unsere Ziele erreicht haben, stellt sich nicht", heißt es in einer Erklärung von Netanjahus Büro.

Biden dringt auf Geisel-Abkommen

6.50 Uhr: US-Präsident Joe Biden dringt bei den Verhandlungspartnern Katar und Ägypten auf den Abschluss eines Geisel-Abkommens mit der islamistischen Hamas. Biden habe den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi und den katarischen Emir Tamim bin Hamad al-Thani am Telefon dazu angehalten, "alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln zu erreichen", teilt das Weiße Haus mit. Dies sei das derzeit einzige Hindernis für eine Feuerpause und Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen.

Pro-palästinensischer Protest: Uni suspendiert Studenten

2.34 Uhr: Nach erfolglosen Verhandlungen zwischen pro-palästinensischen Demonstranten und der Columbia University in New York geht die Hochschule nun gegen Studenten vor. Es sei damit begonnen worden, Studenten zu suspendieren, sagte ein Universitätsvertreter. Dies sei Teil der nächsten Phase, um die Sicherheit auf dem Campus zu gewährleisten. Zuvor hatten die Demonstranten eine bis Montagnachmittag gesetzte Frist zur Räumung ihres Protestcamps auf dem Campus verstreichen lassen.

Universitätspräsidentin Minouche Shafik hatte am Montag mitgeteilt, die tagelangen Verhandlungen zwischen beiden Seiten seien ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Sie appellierte an die Demonstranten, ihr Camp "freiwillig" zu räumen – dem kamen die Protestierenden jedoch vorerst nicht nach. Die ihnen gesetzte Frist verstrich, ohne dass es Anzeichen für eine Auflösung des Camps mit 200 Menschen gab.

In einer nach Ablauf der Frist von einem Studenten verlesenen Erklärung war die Rede von Angstmacherei. Die Protestteilnehmer würden nicht gehen, bis die Universität ihren Forderungen nachkomme oder sie gewaltsam weggebracht würden.

Bericht: "Antwort" der Hamas auf Vorschlag zu Feuerpause

1.15 Uhr: Nach den Gesprächen über eine Feuerpause im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln soll es einem ägyptischen Medienbericht zufolge eine "Antwort" der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas geben. Eine Delegation der Hamas habe Kairo verlassen und werde mit einer "Antwort" auf den jüngsten Vorschlag zurückkehren, meldete der staatsnahe ägyptische Fernsehsender Al-Kahera News am Montagabend.

Zuvor am Montag hatte sich US-Außenminister Antony Blinken "hoffnungsvoll" gezeigt, dass die Hamas einem Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln zustimmt. Der Vorschlag sei von israelischer Seite "außerordentlich großzügig", sagte er bei einem Besuch in Riad.

Der britische Außenminister David Cameron erklärte, der Vorschlag sehe eine 40-tägige Feuerpause vor. Der Hamas sei ein "sehr großzügiges Angebot einer 40 Tage andauernden Feuerpause" und der Freilassung von "möglicherweise tausenden palästinensischen Häftlingen" im Gegenzug für die verbleibenden Geiseln aus Israel unterbreitet worden.

Huthi: Haben Schiffe im Roten Meer angegriffen