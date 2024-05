Hamas dementiert Berichte über Gesprächstermin am Dienstag

US-Schiffe vor Gazastreifen auf Grund gelaufen

19.44 Uhr: An der vom US-Militär gebauten Schiffsanlegestelle am Gazastreifen sind am Samstag vier US-Schiffe auf Grund gelaufen. Das für den Nahen Osten zuständige US-Zentralkommando Centcom teilte mit, die Schiffe hätten sich bei starkem Seegang losgerissen. "Zwei Schiffe liegen jetzt am Strand in der Nähe der Anlegestelle vor Anker", teilte Centcom mit. "Das dritte und das vierte Schiff liegen an der Küste Israels in der Nähe von Aschkelon auf Grund."