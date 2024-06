Es braucht ein neues Ausgabenziel

Um ein starkes Europa in der Nato zu erreichen, müssen die europäischen Länder ihre Verteidigungsausgaben weiter erhöhen. 18 Nato-Mitglieder investieren bereits zwei Prozent ihres BIP in die Verteidigung. Einige, wie Polen , sogar mehr.

Die europäischen Nato-Mitglieder werden in diesem Jahr zusammen 380 Milliarden Dollar in die Verteidigung investieren – weit mehr, als die Vereinigten Staaten für die Unterstützung der Ukraine ausgegeben haben. Einige europäische Verbündete haben jedoch die Zielvorgaben der Nato für Verteidigungsinvestitionen noch nicht erreicht.

Das Zwei-Prozent-Ziel wurde 1999 festgelegt, als die Nato noch nicht mit einem revanchistischen Russland an ihren Grenzen konfrontiert war. Die Bündnispartner sollten sich nun zu einem ehrgeizigeren Ziel verpflichten: Zum Beispiel zu Ausgaben in Höhe von mindestens 2,5 Prozent des BIP bis zum Jahr 2030 – eine Zahl, die den Ausgaben der europäischen Staaten während des Kalten Krieges entspricht. Derzeit erfüllen nur fünf Nato-Mitgliedstaaten diese Marke.

Die Nato muss bereit sein, für US-Streitkräfte einzuspringen

Die Gesamtinvestitionen in die Verteidigung sind nicht das einzige Problem Europas. Viele Staaten stimmen sich bei Beschaffungen nicht ab, was zu Lücken führt und ihre Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten erhöht. Die europäischen Nato-Mitglieder müssen ihre Ausgaben darauf ausrichten, die größten Defizite zu beheben.

Sie müssen auch in der Lage sein, mehr zu den Kampftruppen des Bündnisses beizutragen. Im Juni 2022 kündigte die Nato an, die Zahl der Truppen in hoher Bereitschaft um das Siebenfache zu erhöhen. Das bedeutet, dass theoretisch 300.000 Soldaten in weniger als 30 Tagen einsatzbereit sind. Die Streitkräfte der europäischen Verbündeten sind jedoch in den vergangenen zehn Jahren aufgrund unzureichender Investitionen sowie von Problemen bei der Rekrutierung von Soldaten stagniert oder gar geschrumpft.