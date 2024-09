Trump: Israel soll "Job zu Ende bringen"

Biden-Berater: "Keine sinnvolle Übung"

Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah schwelt bereits seit Jahren. Immer wieder gab es in der Vergangenheit niedrigschwellige Schusswechsel. "Das ist seit dem Hamas-Angriff auf Israel und dem Beginn des Krieges in Gaza am 7. Oktober anders", sagt Stetter.

Prof. Dr. Stephan Stetter lehrt Internationale Politik und Konfliktforschung an der Universität der Bundeswehr in München. Sein Forschungsschwerpunkt liegt unter anderem auf Politik, Konflikten und Gesellschaft im Nahen und Mittleren Osten, mit Schwerpunkt Israel und Palästina. Aktuell ist er in einem Forschungsjahr als Gastprofessor an der Universität Bologna in Italien tätig.

Nach dem Angriff habe die Hisbollah im Norden Israels eine zweite Front eröffnet. Inzwischen sei das israelische Militär bei den Kämpfen mit der Hamas in Gaza an einem Punkt angelangt, an dem man Teile der Armee in den Norden verlegen konnte, erklärt Stetter. Im Zuge der Kämpfe haben Zivilisten auf beiden Seiten der Grenze das Gebiet in den vergangenen Monaten bereits verlassen müssen. "Die israelische Regierung sieht nun eine Chance, ihre Bevölkerung zurückzubringen. Außerdem will man die Hisbollah militärisch schwächen und das Mächtegleichgewicht in der Region zu den eigenen Gunsten verändern", so Stetter.