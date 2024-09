In seiner letzten Rede vor den Vereinten Nationen in New York beschwört Joe Biden den Wert der internationalen Zusammenarbeit. Die Welt kann derweil ahnen, was nach ihm kommen könnte.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Als Joe Biden seine Worte zum letzten Mal in seinem Leben als US-Präsident an die Welt richtet, verbindet er seinen eigenen politischen Abgang mit einer Mahnung. Sie gilt besonders den Autokraten und Diktatoren dieser Welt. "Vergessen wir nie, dass es Dinge gibt, die wichtiger sind, als an der Macht zu bleiben", sagt Biden. Es seien die Menschen, die am wichtigsten seien. "Vergessen Sie nie, dass wir hier sind, um den Menschen zu dienen, und nicht umgekehrt." Er selbst habe seine Entscheidung getroffen, weil er seine Arbeit im Amt zwar liebe, aber sein Land liebe er noch mehr.

Bei seiner vierten und letzten Rede bei der Generaldebatte vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen ging es dem scheidenden US-Präsidenten aber um mehr als sein eigenes politisches Vermächtnis. Joe Biden versuchte in seinen rund 20 Minuten deutlich zu machen, was seine Politik in den vergangenen Jahren angetrieben hat. Ohne Donald Trump zu erwähnen, seinen Vorgänger im Amt und möglichen Nachfolger, wurde dabei deutlich: Dies könnte für lange Zeit die letzte vereinigende Rede eines US-Präsidenten an die Welt gewesen sein.

Joe Biden tritt ab zu einer Zeit, in der die Widerstandsfähigkeit der Weltgemeinschaft auf nie dagewesene Weise auf die Probe gestellt wird. Der US-Präsident zeichnete ein klares Bild der globalen Herausforderungen durch Kriege, den Klimawandel und in besonderer Weise durch große technologische Umbrüche, wie etwa die Künstliche Intelligenz. Er forderte die Staats- und Regierungschefs darum auf, nicht in Verzweiflung zu verfallen. "Ich weiß, dass viele auf die heutige Welt blicken, diese Schwierigkeiten sehen und mit Hoffnungslosigkeit reagieren. Aber das tue ich nicht, und ich werde das auch künftig nicht tun. Als Politiker können wir uns diesen Luxus nicht leisten", appellierte Biden.

Wie oft in den vergangenen Monaten betonte der Präsident, was in der Welt unter einer Führungsmacht USA gelingen könne, wenn diese von einem Präsidenten wie ihm regiert werde. Deutlich machte er das am Beispiel der Verteidigung der Ukraine, Bidens außen- und sicherheitspolitisch wohl größtes historisches Vermächtnis: "Die gute Nachricht ist, dass Putins Krieg auf ganzer Linie gescheitert ist." Dieser habe vorgehabt, die Ukraine zu zerstören. "Aber die Ukraine ist immer noch frei", so Biden. Dafür erntete er starken Applaus.

Dann aber stieß er eine Warnung aus, die auch in Richtung seines größten politischen Gegners Donald Trump gerichtet war. "Wir dürfen nicht müde werden. Wir dürfen nicht wegschauen und wir werden unsere Unterstützung für die Ukraine nicht aufgeben", sagte Biden.

Als Kontrast zu dieser Aussage genügt ein Blick auf eine Rede, die Donald Trump am Vorabend beim Economic Club of New York gehalten hatte. Dort deutete der aussichtsreiche Präsidentschaftskandidat der Republikaner an, dass er womöglich die Sanktionen gegen Russland aufgeben könnte. "Wenn wir den Dollar als Weltwährung verlieren, wäre das, als würden wir einen Krieg verlieren", sagte Trump. Deshalb verhänge er Sanktionen sehr energisch gegen Länder, die sie verdienen, und dann nehme er sie wieder zurück. Länder wie Russland, China oder den Iran dürfe man aber nicht verlieren. "Deshalb möchte ich so wenig Sanktionen wie möglich verhängen", so Trump.

Nagelprobe Naher Osten