Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan pendelt diplomatisch zwischen dem Westen und Mächten wie Russland und China. Länder wie Deutschland setzen trotzdem auf Deals mit der Türkei. Das ist aber ein hochriskantes Spiel.

Zwischen Himmel und Hölle. Dieses Hüpfspiel haben Kinder vieler Generationen in zahlreichen Ländern auf den Pausenhöfen ihrer Schulen gespielt. Auf dem Boden sind mit Kreide einige quadratische Kästchen aufgemalt. Die Kinder müssen teilweise mit dem linken, mal mit dem rechten oder mit beiden Beinen in das finale Kästchen hüpfen – in den Himmel.

Dieses Spiel lässt sich auch auf die internationale Politik übertragen. Es gibt viele Staats- und Regierungschefs, die die gegenwärtigen geopolitischen Spannungen nutzen, um selbst eine Art Pendeldiplomatie zu betreiben. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan etwa hüpft seit Jahren politisch zwischen seinen westlichen Nato-Partnern und dem politischen Block mit Russland, China und dem Iran umher. Sein Ziel ist aber nicht der Himmel. Die Türkei möchte mit dieser Politik vor allem wirtschaftlich und militärisch profitieren.

Und spätestens seit der russischen Invasion in der Ukraine scheint Erdoğans Plan immer mehr aufzugehen.

Zwar steckt die Türkei noch immer in einer schweren Wirtschafts- und Währungskrise – einer Krise, die seit Jahren Ängste und Not in breiten Teilen der türkischen Gesellschaft hervorruft. Erdoğan nutzt die gegenwärtigen Probleme, um sich seinen westlichen Partnern anzunähern, und hofft vor allem auf Devisen und Rüstungsgeschäfte. Die türkische Führung ist kaum Kompromisse eingegangen, trotzdem scheinen die Konflikte der Vergangenheit auch im Westen für den Moment vergessen zu sein. Doch das ist ein Spiel mit dem Feuer.

Annäherung an die Türkei

Innerhalb der Europäischen Union wächst eigentlich schon seit dem Mai 2023 die Idee, dass eine Wiederannäherung zur Türkei der richtige Schritt sei. Erdoğan hatte zwar die Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr gewonnen, kündigte im Wahlkampf allerdings an, dass dies seine letzte Amtszeit als Präsident sei. Unabhängig davon, ob er sich daran hält, wächst unter europäischen Diplomaten zumindest die Zuversicht, dass er in den kommenden Jahren versöhnlicher auf den Westen zugehen könnte. Immerhin geht es für Erdoğan dann nicht mehr um seine Macht und er müsste sich nicht mehr außenpolitische Konflikte suchen, um innenpolitisch in der Türkei zu punkten.

So zumindest die Theorie.

In der Praxis hat Erdoğan in den vergangenen Monaten nur teilweise etwas dafür getan, dass dieser Annäherungsprozess mit seinen europäischen Partnern erfolgreich sein wird. Stattdessen pendelte er diplomatisch, und es war in vielen westlichen Regierungen ein ständiger Emotionswechsel zwischen Verärgerung und positiver Überraschung.

Einerseits unterstützt die Türkei die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland mit Drohnen und Artillerie. Erdoğan versicherte dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dass für ihn die territoriale Unversehrtheit der Ukraine bestehen müsse und dass auch die Krim nicht zu Russland gehöre. Die türkische Führung handelte federführend einen Getreidedeal zwischen Russland und der Ukraine aus und war im Jahr 2022 Initiator eines Friedensgipfels in Istanbul.

Auch wenn es bis heute keinen Frieden in der Ukraine gibt und Wladimir Putin den Getreidedeal auslaufen ließ, waren das respektable diplomatische Erfolge.

Andererseits näherte sich Erdoğan eben auch Russland, dem Iran und China weiter an. Er strebt mit der Türkei in die Gemeinschaft der Brics-Staaten und in die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Weiterhin rufen die türkischen Positionen im Nahostkonflikt in Verbindung mit Erdoğans aggressiver Rhetorik großen Missmut im Westen hervor.

Uneinigkeit im Nahostkonflikt