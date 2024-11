Diese Politiker reisen zum G20-Gipfel in Brasilien

Spitzentreffen in Brasilien

Das G20-Treffen in Brasilien wird von verschiedenen Krisen überlagert. Nicht alle Regierungschefs sind anwesend.

In den Wochen vor dem diesjährigen G20-Treffen in Rio de Janeiro hat sich die Nachrichtenlage weltweit überschlagen, eine einfache Regel hat sich deswegen aber nicht geändert: In den meisten Fällen werden die Teilnehmerländer von ihren amtierenden Regierungschefs vertreten.