Weitere Soldaten ergaben sich, Tausende flohen in den Irak. Das ist mit Mangel an Soldaten und Ausrüstung kaum zu erklären, sondern vielmehr mit der völligen Abwesenheit von Kampfmoral. Die Soldaten der syrischen Armee wollten nicht für Assad kämpfen und sterben. Das zeigt vor allem eines: Der syrische Diktator regierte mit Gewalt und Angst, er hatte aber schon lange keine Legitimität in der syrischen Bevölkerung mehr.

Loading... Embed

Es schien gar so, als hätten viele Oppositionelle in Syrien nur auf eine derartige Gelegenheit gewartet. In vielen Städten wurden in den vergangenen Tagen Schläferzellen aktiv, und plötzlich nahmen am Freitag oppositionelle Milizen den Süden Syriens ein. Diese rückten am Samstag gegen Damaskus vor, und selbst die Hauptstadt wurde von der syrischen Armee nicht wirklich verteidigt. Während Assad schon im Flugzeug saß, zogen sich Soldaten und Sicherheitskräfte zivile Kleidung an. Wenige Stunden später erklärte die syrische Armee am Sonntagmorgen die Herrschaft von Assad für beendet.

Erdoğan sieht seine Chance

Ein Grund für den schnellen Kollaps des Assad-Regimes war also die fehlende Legitimität des Diktators. Assad wurde in jedem Fall viele Jahre auch von seinen Verbündeten Russland, dem Iran und der libanesischen Hisbollah an der Macht gehalten. All diese Mächte unterstützten das syrische Regime in den vergangenen Jahren militärisch und sorgten damit auch für eine gewisse Stabilität der Fronten im Bürgerkrieg.

Doch all diese Verbündeten von Assad sind aktuell geschwächt. Die Hisbollah zog ihre Kämpfer für den Krieg gegen Israel aus Syrien ab, Russland benötigt alle Kräfte im Ukraine-Krieg und das iranische Mullah-Regime ist nach dem Schlagabtausch mit Israel geschwächt. Das syrische Regime war angreifbar wie selten zuvor, und Assad hatte in den vergangenen Jahren seine Armee verkleinert und verbündete paramilitärische Milizen aufgelöst.