Nach dem Sturz des Diktators Baschar al-Assad steht ein Großteil von Syrien vor einer politischen Neuordnung. Nur im Norden droht der Krieg erneut zu eskalieren, weil die Türkei zum Angriff ansetzt.

Die Ereignisse an den zahlreichen Krisenherden dieser Welt überschlagen sich – und er muss trotz seines Wahlsieges noch von der Seitenlinie zuschauen. Deshalb mischt sich der künftige US-Präsident Donald Trump schon in die US-Krisenpolitik ein, gibt regelmäßig lange Interviews und Pressekonferenzen. Erst am Montag sprach er auch in Mar-a-Lago über den Sturz von Baschar al-Assad in Syrien. "Die Türkei steckt dahinter. Erdoğan ist ein kluger Kerl, sie haben das schon Tausende Jahre gewollt, jetzt haben sie es erreicht", sagte Trump.

Der Republikaner hat diese Gerissenheit des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan selbst zu spüren bekommen. In seiner Amtszeit soll es Erdoğan gelungen sein, einen direkten Draht zum US-Präsidenten zu bekommen. Er bearbeitete Trump telefonisch so lange, bis dieser 2019 einwilligte, die US-Truppen aus Syrien abzuziehen, heißt es in Washington.

Danach hatte die Türkei freie Bahn für einen Angriff auf Nordsyrien sowie kurdische Milizen. Zwar ruderte Trump zurück, beließ US-Truppen zur Eindämmung des russischen Einflusses und zur Besetzung einiger Ölfelder in Syrien.

Aber der Schaden war immens, besonders für die kurdischen Verbündeten der Amerikaner. Und diese Geschichte könnte sich wiederholen.

Denn die syrischen Kurden drohen erneut zum Opfer eines türkischen Angriffes zu werden. Wie Trump am Montag erklärte, sei es "in Ordnung", dass sich die Türkei mit Stellvertreter-Milizen in den Syrien-Krieg einmische. Wahrscheinlich wird der Republikaner dem türkischen Staatschef keine Steine in den Weg legen. Doch es ist unklar, ob Ankara überhaupt so lange mit einem Angriff warten wird.

Eines ist klar: Erdoğan droht kurdischen Milizen schon jetzt mit ihrer Zerstörung und bereitet sich auf den Sturm vor. Es droht eine neue Eskalation des Krieges in Syrien, die die Suche nach einer neuen politischen Ordnung in dem vom Bürgerkrieg gebeutelten Land ernsthaft gefährden könnte.

Türkei setzt auf Krieg

Schon jetzt hat die Türkei Artillerie, Panzer und schweres militärisches Gerät an der Grenze zu Syrien zusammengezogen. Sie soll kurz vor einem weiteren Angriff auf die kurdisch dominierten Milizen der Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) in Nordsyrien sein, fürchten Experten. Schon während des Vormarsches der Milizen von Haiat Tahrir al-Scham (HTS) gegen Assad griffen Kämpfer der von der Türkei kontrollierten Syrischen Nationalarmee (SNA) die Kurden an und eroberten etwa Manbidsch. Aber das reicht Erdoğan offenbar nicht aus.

Laut dem türkischen Präsidenten wird es sein Land nicht zulassen, dass Syrien erneut geteilt werde. Damit will Erdoğan insbesondere mehr Autonomie der Kurden in Nordsyrien und einen kurdischen Staat in der Region verhindern. Er sieht die SDF als Ableger der verbotenen türkischen Terrororganisation PKK, die für 40.000 Todesopfer in der Türkei in den vergangenen Jahrzehnten verantwortlich ist. Aus ihrer Perspektive greift die Türkei in Syrien "Terroristen" an.