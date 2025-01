Berichte: Sieben Babys im Gazastreifen erfroren

Offenbar erneut israelischer Luftangriff in Syrien

5.14 Uhr: Israels Luftwaffe hat nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten erneut Ziele in Syrien angegriffen. Kampfflugzeuge hätten in der Nacht militärische "Verteidigungsfabriken" der gestürzten syrischen Regierung südlich von Aleppo angegriffen, teilt die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in der Nacht mit. Angaben zu möglichen Opfern gibt es zunächst nicht. Das israelische Militär schweigt sich zunächst aus. Es seien gewaltige Explosionen zu hören gewesen, teilt die Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien in der Nacht weiter mit.

Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad am 8. Dezember hatte Israel seine Angriffe in dem Nachbarland massiv ausgeweitet. Seither habe die israelische Luftwaffe rund 500 Angriffe in dem Land geflogen, teilen die Menschenrechtsaktivisten mit. Israels Armee hatte erklärt, bis zu 80 Prozent der militärischen Kapazitäten in Syrien zerstört zu haben.

Huthi greifen Israel mit Rakete an

4.55 Uhr: Das israelische Militär berichtete am frühen Freitagmorgen, dass eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete in israelisches Territorium eingedrungen sei. Man habe versucht, sie abzufangen. "Die Ergebnisse [der Abfangversuche] werden untersucht", heißt es in einer Erklärung der IDF. Der Ambulanzdienst Magen David Adom sagt unterdessen, dass er keine Berichte über direkte Verletzungen aufgrund des Raketenangriffs der Huthi-Terroristen erhalten hat. Sanitäter würden aber mehr als 20 Personen behandeln, die unter akuter Angst leiden oder auf dem Weg in Schutzräume verletzt wurden.

Syrien ändert Lehrplan: Mehr Islam

1.15 Uhr: In Syrien gibt es Kritik an einer Änderung des Lehrplans. Das Bildungsministerium hat auf Facebook mehrere Neuerungen bekannt gegeben. Es wurde eine Liste veröffentlicht, welche Formulierungen in Büchern und anderen Lehrmitteln geändert werden sollen. So soll es statt "Pfad zum Guten" jetzt "Pfad zum Islam" heißen. Wenn es darum geht, dass Menschen vom Glauben abgekommen sind, sollen diese in Zukunft "Juden und Christen" genannt werden. Teile, die sich mit der Entstehung des Lebens beschäftigen, seien komplett aus dem Lehrplan gestrichen worden, berichtet der US-Sender CNN. Die Änderungen sollen alle Schüler zwischen sechs und 18 Jahren betreffen.