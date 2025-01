EU eilt Putin-treuer Region zu Hilfe

Aktualisiert am 27.01.2025 - 19:19 Uhr

Aktualisiert am 27.01.2025 - 19:19 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Eine Frau protestiert in Transnistrien gegen die durch die Republik Moldau erlassenen Zollbeschränkungen: Jetzt stellt die EU Hilfen in Aussicht. (Quelle: IMAGO/Artem Kulekin/imago-images-bilder)

Die Proteste in der abtrünnigen Region Transnistrien zeigen Wirkung. Russland greift die Ukraine mit Dutzenden Drohnen an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Kämpfe um Kontrolle der Dnipro-Mündung

18.20 Uhr : Russische Truppen haben mehrere Versuche zur Eroberung der kleinen Inseln in der Dnipro-Mündung bei Cherson im Süden der Ukraine gestartet. Insgesamt seien in der vergangenen Woche 19 Angriffe russischer Einheiten abgeschlagen worden, zitiert die Agentur Ukrinform Leutnant Pawlo Drohal, Sprecher der dort eingesetzten Verteidiger.

"Die russischen Besatzer versuchen weiterhin, im Inselgebiet an der Mündung des Dnipro-Flusses Fuß zu fassen." Bei den Angriffen seien 122 russische Soldaten getötet oder verwundet worden. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Da den ukrainischen Militärs alle möglichen Anlandungsstellen auf den Flussinseln bekannt seien, könnten diese jederzeit präzise unter Artilleriebeschuss genommen werden. Mit einem Brückenkopf in diesem Gebiet könnte das russische Militär den Druck auf die ukrainischen Verteidiger erhöhen. Der Dnipro mündet westlich von Cherson ins Schwarze Meer.

EU stellt Moldau Energie-Nothilfe in Aussicht

16.32 Uhr: Die EU hat Moldau 30 Millionen Euro Nothilfe in Aussicht gestellt. Mit den Mitteln soll Erdgas für die abtrünnige Region Transnistrien gekauft werden, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag im Onlinedienst X ankündigte. Sie sprach von einem "Rettungsanker", damit die rund 400.000 Menschen in Transnistrien wieder Strom haben und heizen können.