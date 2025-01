Selenskyj: "Putin hat keine Angst vor Europa"

News folgen Artikel teilen

Kreml-Autokrat Putin spricht Wolodymyr Selenskyj die Legitimität ab. Der wendet sich erneut mit einem Hilfegesuch an Donald Trump. Alle Entwicklungen im Newsblog.

USA und EU wollen "maximalen Druck" auf Moskau ausüben

4.51 Uhr: Die USA und die EU haben sich nach Angaben aus Brüssel darauf geeinigt, ihre harte Haltung gegenüber Russland beizubehalten. "Sie stimmten darin überein, dass maximaler Druck auf Moskau aufrechterhalten werden muss, um einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine zu erreichen", erklärte ein EU-Vertreter am Dienstag nach dem ersten Telefongespräch zwischen der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas und dem neuen US-Außenminister Marco Rubio. Die EU-Kommission schlug derweil weitere Strafzölle gegen Russland vor.

Zum Telefonat zwischen Kallas und Rubio erklärte der EU-Vertreter, die beiden Chefdiplomaten hätten betont, wie wichtig es sei, "die Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA in wichtigen globalen Fragen zu stärken, darunter der Krieg Russlands in der Ukraine, die Lage im Nahen Osten und die Herausforderungen durch China".

US-Präsident Donald Trump hatte den EU-Mitgliedsstaaten nach seiner Amtseinführung mit Strafzöllen gedroht, da nur auf diese Weise die USA "korrekt behandelt" würden. Zudem rief Trump die Europäer auf, fünf Prozent ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Im Dezember hatte Trump die EU-Staaten aufgefordert, mehr Erdöl und Gas aus den USA zu importieren, um Zöllen zu entgehen.

Selenskyj fordert Unterstützung von Trump

4.16 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dringt bei US-Präsident Donald Trump auf stärkere Sicherheitsgarantien. "Wir wollen, dass er (Trump) auf der Seite der Gerechtigkeit steht, auf der Seite der Ukraine", sagt Selenskyj in einem Interview mit dem US-Sender Fox News. "Putin hat keine Angst vor Europa." Die Ukraine könne die russische Besetzung nicht anerkennen, bevorzuge aber eine diplomatische Lösung, fügt Selenskyj hinzu.

Polen kauft Anti-Radar-Raketen für 745 Millionen Dollar

3.13 Uhr: Polen hat einen Vertrag für den Kauf von mehr als 200 Anti-Radar-Raketen aus den USA unterzeichnet. Die Bestellung, die zur Modernisierung der polnischen Armee beitragen soll, habe einen Umfang von 745 Millionen Dollar (710 Millionen Euro), teilte das polnische Verteidigungsministerium am Dienstag in Warschau mit. Konkret geht es um Luft-Boden-Raketen vom Typ AGM-88G AARGM-ER, die von Kampfjets abgefeuert werden, um Luftabwehr-Radarsysteme am Boden zu treffen. Die Geschosse haben eine Reichweite von mehr als 200 Kilometern. Mit ihnen sollen polnische Kampfflugzeuge vom Typ F-16 und später auch F-35 ausgerüstet werden.

Die Raketen sollen im Zeitraum 2029 bis 2035 geliefert werden, wie das Verteidigungsministerium in Warschau weiter mitteilte. Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine im Februar 2022 hat deren Nachbarland Polen die Modernisierung seiner Armee kräftig vorangetrieben.

Polen gibt bereits mehr als vier Prozent seines BIP für Verteidigung aus und liegt damit an der Spitze der EU-Länder. Für 2025 plant das EU- und Nato-Land eine Quote von 4,7 Prozent. US-Präsident Donald Trump hatte den Nato-Partnern mit einem Aus des Beistandspakts gedroht, wenn sie nicht deutlich mehr investieren. Er forderte von den Nato-Ländern, die Quote ihrer Verteidigungsausgaben von derzeit mindestens zwei auf fünf Prozent des BIP zu erhöhen.

Russland meldet Drohnenangriffe auf Raffinerie und Atomkraftwerk

1.45 Uhr: Die Ukraine führt nach russischen Angaben mehrere Drohnenangriffe auf Öl- und Energieanlagen in westlichen Teilen Russlands durch. In der Region Nischni Nowgorod östlich von Moskau verursachen Drohnentrümmer einen Brand in einer Industrieanlage in Kstowo, teilt Gouverneur Gleb Nikitin auf Telegram mit. "Nach vorläufigen Angaben gibt es keine Verletzten." In der an Belarus grenzenden Region Smolensk meldet Gouverneur Wassili Anochin einen "massiven" Drohnenangriff. "Nach vorläufigen Informationen wurde eine der Drohnen bei einem Versuch, ein Atomkraftwerk anzugreifen, abgeschossen. Es gab keine Opfer oder Schäden."