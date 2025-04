Trump plaudert vertrauliche Details aus

Sicherheitslücke in WhatsApp entdeckt

Recep Tayyip Erdoğan steckt in der Klemme. In der Türkei gibt es Proteste gegen den Präsidenten, außenpolitisch droht ein militärischer Konflikt mit Israel. Rückendeckung bekommt Erdoğan nun ausgerechnet von Donald Trump.

Es ist ein Moment, in dem Donald Trump fast ins Schwärmen gerät. "Ich habe einen großartigen Freund, sein Name ist Erdoğan. Ich mag ihn und er mag mich", sagte der US-Präsident am Montag vor den Kameras im Weißen Haus. "Er ist ein zäher und kluger Kerl."

Besonders brisant an der Situation: Neben Trump saß zu diesem Zeitpunkt der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu. Er blieb still, wirkte teilnahmslos. Während Trump ein Loblied auf den Präsidenten anstimmte, der Ende März noch zu Allah betete, dass Israel vernichtet wird.

Die regierungsfreundlichen Medien in der Türkei berichteten ausführlich über die Würdigung Erdoğans durch den US-Präsidenten. Durch seine Kriegsführung im Gazastreifen ist Netanjahu in breiten Teilen der türkischen Gesellschaft zum Feindbild geworden, trotz des Terrors der Hamas gegen Israel.

Der Schulterschluss zwischen Trump und Erdoğan ist keine Überraschung, denn sie haben aktuell eines gemeinsam: Sie stehen innen- wie außenpolitisch massiv unter Druck, und es gibt nicht wenige Verbündete, mit denen beide aktuell nicht im Streit stehen. Außerdem verbindet sie ein gemeinsamer Politikstil, ein Hang zum Nationalismus und Imperialismus. Der US-Präsident erhofft sich von Erdoğan eine Zusammenarbeit auf Basis persönlicher Loyalität und gegenseitigen Nutzens, nicht auf Grundlage westlicher Werte oder eines gemeinsamen Demokratieverständnisses.

Deswegen springt Trump seinem türkischen Amtskollegen zur Seite. Damit demonstriert die US-Regierung erneut, dass sie seit Trumps Amtsantritt im Januar primär mit Autokraten sympathisiert. Für die türkische Opposition ist das ein schwerer Schlag.

Proteste gegen Erdoğan halten an

Denn in der Türkei sieht sich Erdoğan nach der Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu noch immer massiven Protesten gegenüber. Hunderttausende gehen landesweit fast täglich auf die Straße.

Die kemalistisch-sozialdemokratische CHP rief zum Boykott auf, bis ihr Präsidentschaftskandidat İmamoğlu frei ist. So sollen die Türkinnen und Türken regierungsnahe Unternehmen meiden – und Medien, die zwar Erdoğans Pressekonferenzen in voller Länge übertragen, aber nicht über die Proteste berichten. Für den vergangenen Mittwoch wurde gar zu einem eintägigen Einkaufsboykott aufgerufen.

Das ist eine Machtdemonstration, die die angeschlagene türkische Wirtschaft hart treffen kann. Denn das Fundament der Proteste sind vorwiegend junge Menschen, die trotz Drohungen und Verbote der Regierung auf die Straße gehen. Erdoğan beschimpft das als "Straßenterror" und lässt Hunderte verhaften. Der Boykottaufruf richtet sich an die Menschen, die Angst vor Gewalt durch Polizei und Justiz haben. Sie können still an der Supermarktkasse ihren Unmut zum Ausdruck bringen.

Die USA könnten in dieser Lage großen Einfluss auf die türkische Regierung haben. Der US-Dollar ist für die Türkei sehr wichtig, weil viele Importe wie Erdöl oder Gas in Dollar bezahlt werden. Gleichzeitig haben türkische Unternehmen und teilweise der Staat hohe Schulden in Dollar aufgenommen.

Viele Türken sparen lieber in Dollar statt in Lira, weil der Wert der heimischen Währung immer weiter verfällt. Die Folge: Wenn es in der Vergangenheit politische Konflikte zwischen der Türkei und den USA gab, stürzte die Lira weiter ab.