Nach einem Attentat mit 26 Toten in der Grenzregion Kaschmir wachsen die Spannungen zwischen Indien und Pakistan. Delhi setzt ein Wasserabkommen aus. Pakistan kontert mit Vorbereitungen für einen Raketentest.

Der Konflikt zwischen Indien und Pakistan spitzt sich zu. Indiens national-populistischer Regierungschef Narendra Modi brach eine Reise ab und berief für Donnerstag eine parteiübergreifende Krisensitzung ein. Nach einem Attentat mit 26 Toten in der von beiden Ländern beanspruchten Region Kaschmir hatte Indien in der Nacht alle Grenzübergänge geschlossen und pakistanische Militärbeobachter ausgewiesen. Zudem setzte die Regierung in Delhi das Indus-Wasserabkommen mit dem Nachbarland aus.

Die pakistanische Führung wollte am Donnerstag über mögliche Reaktionen beraten. In den sozialen Medien wurde über einen möglichen Raketentest im Arabischen Meer spekuliert – angeblich in der Nähe des indischen Flugzeugträgers "Vikrant". Ein Blick auf einen Konflikt mit Eskalationspotenzial:

Warum flammt der Konflikt wieder auf?

Indien und Pakistan sind sich in inniger Gegnerschaft verbunden. Jetzt gewinnt der Konflikt durch ein Attentat an Schärfe. Bei dem Anschlag in der beliebten Urlaubsgegend nahe der Stadt Pahalgam im indischen Teil von Kaschmir waren am Dienstag 26 Menschen getötet worden, mindestens 17 weitere wurden verletzt. Die meisten von ihnen waren indische Feriengäste. Laut BBC war auch ein Brautpaar auf Hochzeitsreise unter den Opfern.

Indiens Regierung stuft den gezielten Angriff auf die Urlauber als Terrorakt ein. Indische Medien berichteten, eine islamistische Terrorgruppe mit möglichen Verbindungen zu Pakistan habe den Anschlag für sich reklamiert. Pakistans Regierung bestreitet die Vorwürfe.

Kaschmir steht seit Jahrzehnten im Mittelpunkt eines Konflikts zwischen beiden Ländern, die jeweils einen Teil der Region kontrollieren.

Wie wichtig ist das Indus-Wasserabkommen?

Der 1960 unter Vermittlung der Weltbank ausgehandelte Vertrag regelt die Wassernutzung des Indus und seiner Nebenflüsse. Indien setzte das Abkommen nun aus. Das gefährdet die Wasserversorgung von Millionen von Menschen in Pakistan. Die Unesco hatte zuletzt gewarnt, die zunehmende Wasserknappheit könne Konflikte auf der ganzen Welt anfachen.

Pakistans Außenminister Mohammad Ishaq Dar reagierte umgehend und erklärte in einem TV-Statement: "Indien hat keinerlei Beweise vorgelegt. Ihre Reaktion hat keinerlei Reife gezeigt." Dar nannte die indische Reaktion "übereilt" und "nicht ernst zu nehmen".

Die indische Regierung blieb hart. Der Indus-Wasservertrag werde so lange außer Kraft gesetzt, "bis Pakistan glaubhaft und unwiderruflich der Unterstützung des grenzüberschreitenden Terrorismus abschwört", sagte Außenamtsstaatssekretär Vikram Misri. Die Regierung in Islamabad hatte zuvor jede Beteiligung an dem Anschlag zurückgewiesen.

Wer steckt hinter den Anschlägen?

Pakistan bestreitet jede Verwicklung in den Terrorakt. Nach Angaben der indischen Streitkräfte beteiligten sich die Armee und die Polizei an der Suchaktion. Die Sicherheitsmaßnahmen im gesamten Kaschmir-Tal seien verstärkt worden, berichtete die Zeitung "Greater Kashmir". Die Polizei in Kaschmir veröffentlichte am Mittwoch zur Unterstützung der Fahndung Phantombilder von drei mutmaßlichen Angreifern.

Rebellengruppen kämpfen im indischen Teil Kaschmirs, der vorwiegend muslimisch geprägt ist, für eine Unabhängigkeit vom mehrheitlich hinduistischen Indien – oder für einen Zusammenschluss mit Pakistan.