Israels Armee greift am frühen Freitagmorgen Atomanlagen im Iran an. Teheran reagiert mit einem Gegenangriff. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Pakistan verurteilt Israels Angriff auf Iran

Zentralrat: "Israels Angriff ist Akt der Existenzsicherung"

Der Zentralrat der Juden stellt sich hinter Israels Angriff auf den Iran. "Nach allem, was wir wissen, handelt es sich bei dem Angriff um einen Akt der Existenzsicherung", sagte Zentralratspräsident Josef Schuster in Berlin. "Die Bundesregierung muss in dieser Situation fest an der Seite Israels stehen." Der Iran sei "Strippenzieher" hinter dem Terror und der Bedrohung gegen Israel, sagte Schuster. Die Regierung in Teheran habe den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ebenso unterstützt wie die Huthis im Jemen.