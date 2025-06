Bundeswehr an "aktuellen Geschehnissen" nicht beteiligt

Die Bundeswehr ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Berlin nicht an den "aktuellen Geschehnissen" im Nahen Osten beteiligt. "Die Sicherheit der in der Region Nahost eingesetzten deutschen Soldatinnen und Soldaten hat für uns unverändert höchste Priorität", teilte ein Ministeriumssprecher weiter mit. "Entsprechende Maßnahmen sind eingeleitet."

Krisenstab der Bundesregierung kommt zusammen

Nach den israelischen Angriffen auf den Iran kommt der Krisenstab der Bundesregierung in Berlin zusammen, um über konkrete Reaktionen zu beraten. Außenminister Johann Wadephul sagte bei einem Besuch in Kairo, dass das Gremium "in der kommenden Stunde" tagen und die "angemessenen Maßnahmen" beschließen werde.

Auf die Frage, was die neue Situation für das Botschaftspersonal in Israel und anderen Ländern der Region bedeute, sagte der CDU-Politiker: "Wir werden natürlich Sicherheit walten lassen, aber wir müssen auch konsularische Grundfähigkeiten in den Botschaften aufrechterhalten." Nach der Tagung des Krisenstabs werde über die Maßnahmen informiert. Wadephul appellierte an alle deutschen Staatsangehörigen in der Region, die Reisehinweise des Auswärtigen Amts zu verfolgen.

Pakistan verurteilt Israels Angriff auf den Iran

Die Atommacht Pakistan hat den Angriff Israels auf den Iran verurteilt und vor gravierenden Folgen gewarnt. "Dieser schwerwiegende und höchst unverantwortliche Akt ist zutiefst besorgniserregend und birgt die Gefahr einer weiteren Destabilisierung einer bereits instabilen Region", schrieb der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif auf der Plattform X. Pakistan, ein Nachbarland des Iran, rufe die internationale Gemeinschaft und die Vereinten Nationen dazu auf, Maßnahmen zu ergreifen, um eine weitere Eskalation zu verhindern.

Zentralrat: "Israels Angriff ist Akt der Existenzsicherung"

Der Zentralrat der Juden stellt sich hinter Israels Angriff auf den Iran. "Nach allem, was wir wissen, handelt es sich bei dem Angriff um einen Akt der Existenzsicherung", sagte Zentralratspräsident Josef Schuster in Berlin. "Die Bundesregierung muss in dieser Situation fest an der Seite Israels stehen." Der Iran sei "Strippenzieher" hinter dem Terror und der Bedrohung gegen Israel, sagte Schuster. Die Regierung in Teheran habe den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ebenso unterstützt wie die Huthis im Jemen.