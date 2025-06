Newsblog zum Krieg in Nahost

Aktualisiert am 19.06.2025 - 12:55 Uhr

Aktualisiert am 19.06.2025 - 12:55 Uhr

Israels Verteidigungsminister erklärt Ajatollah Chamenei zu einem Kriegsziel

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat das iranische Staatsoberhaupt, Ajatollah Ali Chamenei, zu einem Kriegsziel erklärt. Chamenei "darf nicht länger existieren", sagte Katz laut israelischen Medienberichten bei einem Besuch in dem vom Iran beschossenen Ort Holon.

Mit Blick auf seinen Hitler-Vergleich erklärte Katz weiter: "Ich vergleiche das mit dem Szenario, in dem während des schrecklichen Holocausts der Staat Israel existiert und es eine starke israelische Armee gegeben hätte, und wir gewusst hätten, dass wir die IDF (Israel Defense Forces, Anm. d. Red.) in einen Bunker schicken könnten, um den Feind des jüdischen Volkes, Hitler, zu fangen, um seinen Plan zur Vernichtung der Juden zu vereiteln, dann hätten wir das getan."

Auf Nachfrage eines Reporters zu den israelischen Kriegszielen erklärte Katz: "Die Ziele des Krieges sind die Beseitigung der nuklearen Bedrohung, die Eliminierung von Quellen der Zerstörung und die Neutralisierung von Raketenbedrohungen. In diesem Rahmen wurde die IDF angewiesen und weiß, dass dieser Mann, um alle Ziele zu erreichen, ohne Frage nicht mehr existieren darf."

Israel tötet Hisbollah-Kommandeur im Libanon

Israels Militär hat nach eigenen Angaben einen Kommandeur der Hisbollah im Südlibanon getötet. Er soll in der Panzerabwehreinheit tätig gewesen sein, teilte die Armee mit. Der Angriff erfolgte demnach in der vergangenen Nacht in der Region Nabatija.