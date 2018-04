SCHNELL ERKLÄRTDrohende US-Strafzölle

Wie die EU im Handelskrieg reagieren kann

30.04.2018, 20:52 Uhr | js, t-online.de

Am 1. Mai endet die Schonfrist: Dann könnten US-Strafzölle auch EU-Staaten treffen. Verhandlungen mit den USA brachten kaum Fortschritte. Die EU bereitet sich auf eine Eskalation vor.

Donald Trump hat der Welt den Handelskrieg erklärt – aber enge Partner bisher noch verschont. Die Ausnahmeregelung läuft nun aus. Was kommt dann?

Worum geht es?

US-Präsident Donald Trump hat im März Zölle auf Stahl (25 Prozent) und Aluminium (10 Prozent) verhängt: Wer Produkte aus diesen Materialien in die USA einführen will, muss jetzt also mehr bezahlen. Für enge Partner wie die EU-Staaten galt das bislang nicht – aber diese Ausnahme läuft am 1. Mai aus. Wenn sich die EU und die USA nicht auf weitere Ausnahmen einigen, könnten europäische Unternehmen viel Geld verlieren – ihre Produkte würden teurer, US-Unternehmen könnten deshalb weniger von ihnen kaufen. Betroffen wären auch deutsche Autohersteller. Prognosen sind schwierig, aber einige Ökonomen warnen, dass Arbeitsplätze gefährdet sein könnten.

Was ist der Grund für den Konflikt?

Die USA haben ein Handelsdefizit mit vielen Staaten der Welt. Sie kaufen, einfach gesagt, mehr aus diesen Staaten, als sie dorthin verkaufen. Das muss nicht immer zum Nachteil der USA sein; Ökonomen halten es weder für machbar noch für sinnvoll, dass die USA mit allen Staaten eine ausgeglichene Handelsbilanz haben. Trump aber hat das Defizit von Beginn an wörtlich gedeutet: Die USA haben ein Defizit, das heißt, sie verlieren; er will aber nicht verlieren. Also muss sich etwas ändern. Heißt: Die US-Regierung will von der EU handfeste Gegenleistungen, die sich für die US-Wirtschaft lohnen. Von einem "Mini-TTIP", einem neuen Freihandelsabkommen, ist die Rede.

Was will die EU?

Hohe Vertreter der EU und ihrer Mitgliedstaaten haben immer wieder versucht, Trump umzustimmen und sich irgendwie in Verhandlungen zu einigen. Sie sprechen sich für freien, also auch weitgehend zollfreien Handel aus. Der neue deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier war schon vor Wochen in den USA; auch der französische Präsident Emmanuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel haben während ihrer Besuche in Washington über die Zölle gesprochen. Merkel sagte nach ihrem Treffen mit Trump allerdings nur knapp: "Der Präsident wird entscheiden." Optimistisch klang das nicht.



Und wenn die US-Regierung nicht mit sich reden lässt?

Offenbar bereiten sich die europäischen Staaten auf eine Eskalation vor. Der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen, Peter Beyer, sagte, er rechne nicht damit, dass die US-Regierung ihre Zölle zurücknehme. Die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sagte der "FAS", man bereite sich darauf vor, eigene Strafzölle zu verhängen. Die Bundesregierung teilte mit, Merkel, Macron und die britische Premierministerin Theresa May hätten vereinbart, gemeinsam ihre Interessen gegen die USA zu vertreten.

Wie könnten die europäischen Staaten reagieren?

Die EU hat drei Reaktionen angekündigt. Erstens werde sie sich offiziell bei der Welthandelsorganisation (WTO) beschweren. Zweitens werde sie Schutzmaßnahmen für die EU-Wirtschaft ergreifen. Drittens werde sie ihrerseits Strafzölle verhängen. Schon im März hatte die EU-Kommission zwei Listen mit US-Gütern vorbereitet und die WTO darüber in Kenntnis gesetzt. Die EU könnte von Ende Juni an Gegenzölle von 25 Prozent auf US-Produkte im Wert von 2,8 Milliarden Dollar erheben. Dazu gehören unter anderem Zuckermais, Zigaretten, Bourbon Whiskey, Stahlprodukte und Motorräder.