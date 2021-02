LIVEMünchner Sicherheitskonferenz

Biden wendet sich erstmals an Publikum in Europa

Als erster US-Präsident spricht Joe Biden bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Außerdem werden Reden von Kanzlerin Merkel und Boris Johnson erwartet. Verfolgen Sie die Online-Veranstaltung im Livestream.

Einen Monat nach seiner Vereidigung nimmt US-Präsident Joe Biden am Freitag erstmals an einem internationalen Gipfeltreffen teil. Biden tritt als erster US-Präsident bei der Münchner Sicherheitskonferenz auf und wird sich bei der Online-Veranstaltung, die um 16 Uhr startet, zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt direkt an ein europäisches Publikum wenden.

Die komplette Online-Veranstaltung können Sie live im Stream verfolgen:



Das Bildsignal wird vom Bayerischen Rundfunk (br24) bereitgestellt.

Die Reden von Joe Biden, Angela Merkel, Emmanuel Macron und Ursula von der Leyen können Sie außerdem an dieser Stelle ab 17.15 Uhr im t-online-Liveticker verfolgen.



Neben dem US-Präsidenten Joe Biden, Kanzlerin Angela Merkel und dem britischen Premierminister Boris Johnson nehmen and der Sicherheitskonferenz teil: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel. Außerdem sind Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und UN-Generalsekretär António Guterres dabei. Schwerpunkt der Konferenz wird der Neuanfang in den Beziehungen zwischen den USA und ihren europäischen Partnern sein, die unter Bidens Vorgänger Donald Trump auf einen Tiefpunkt abgesackt waren.

Das weltweit bedeutendste Expertentreffen zur Sicherheitspolitik sollte eigentlich drei Tage dauern und im Hotel Bayerischer Hof in München stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie wird daraus nun eine digitale Veranstaltung, zu der sich die Teilnehmer per Video zuschalten. Eine physische Konferenz soll – soweit die Pandemie es zulässt – später im Jahr nachgeholt werden.