Trotz Russlands Invasion: Olaf Scholz will G20 "nicht torpedieren"

Vor Scholz hatte sich EU-KommissionsprĂ€sidentin Ursula von der Leyen gegen einen Boykott des G20-Gipfels im Herbst ausgesprochen – auch wenn Putin am nĂ€chsten Treffen teilnehmen sollte. "Wir mĂŒssen sehr genau ĂŒberlegen, ob wir die gesamte G20 lahmlegen, da plĂ€diere ich nicht dafĂŒr", sagte von der Leyen am Sonntagabend im ZDF-"heute journal". "Meines Erachtens ist G20 zu wichtig, auch fĂŒr die EntwicklungslĂ€nder, die SchwellenlĂ€nder, als dass wir uns dieses Gremium kaputt machen lassen sollten, auch wieder von Putin."

"Nicht in die Falle tappen"

In dem Interview hat Scholz außerdem vor einer Teilung der Welt im Zuge des Ukraine-Kriegs gewarnt. "ZunĂ€chst einmal darf man nicht in die Falle tappen, die Putin aufstellt, zu behaupten, die Welt sei geteilt in den globalen Westen (...) und alle anderen", sagte er im ZDF-"Morgenmagazin". "Demokratien gibt es in der ganzen Welt und sie haben sehr Ă€hnliche Perspektiven."