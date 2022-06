Gipfel in Elmau: G7 unterstützen Scholz' Klimaclub-Idee

"Ehrgeizige Klimapolitik" ĂŒberall auf der Welt

Die G7 wollen außerdem trotz der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Energiekrise an den derzeitigen Klimaschutzzielen festhalten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur werden die Mitglieder in der AbschlusserklĂ€rung zum G7-Gipfeltreffen im bayerischen Elmau deutlich machen, dass sie das Pariser Abkommen weiterhin als Richtschnur fĂŒr ihr Handeln ansehen.

Kohlekraftwerke sollen wieder hochgefahren werden

In der ErklĂ€rung soll es nun heißen: "WĂ€hrend wir unverzĂŒglich Maßnahmen ergreifen, um die Energieversorgung zu sichern und den Anstieg der Energiepreise aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen zu stoppen, werden wir weder unsere Klima- und BiodiversitĂ€tsziele – einschließlich der Energiewende – noch unsere Verpflichtungen, unsere AbhĂ€ngigkeit von russischer Energie zu beenden, gefĂ€hrden."

G7 streben Preisdeckel fĂŒr Öl aus Russland an

Als eine Maßnahme gegen den Anstieg der Energiepreise haben sich die G7-Staaten darauf verstĂ€ndigt, einen Preisdeckel fĂŒr russisches Öl auszuarbeiten. Der Gipfel auf Schloss Elmau werde die zustĂ€ndigen Fachminister beauftragen, "sich in Absprache mit DrittlĂ€ndern und dem Privatsektor dringend um die Entwicklung einer Preisobergrenze fĂŒr Öl zu bemĂŒhen", sagte ein US-Regierungsvertreter am Dienstag. Ziel der Maßnahme sei es, Moskau Einnahmen zu entziehen, die den Krieg in der Ukraine finanzieren.