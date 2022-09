Konflikt mit den USA: Chinas Armee rüstet sich für den Kampf

Strategie der dominierenden Wirtschaftsmacht

Die teilweise aggressive chinesische Expansionspolitik im Pazifikraum begann nicht erst mit Präsident Xi. Es war sein Vorgänger Hu Jintoa, unter dessen Führung schnell militärisch aufgerüstet wurde und auch die Inselstreitigkeiten mit den Nachbarstaaten im Südchinesischen Meer begannen. Bereits im Jahr 2009 machte die Volksrepublik ihre Ansprüche in der Region deutlich, kurz vor der Machtübernahme Xis 2013 schickte China bereits Fischermilizen zur Besetzung des Scarborough-Riffs in den Hoheitsgewässern der Philippinen .

Das markierte eine Zeitenwende in der chinesischen Außenpolitik, die vom Westen kaum bemerkt wurde. Zuvor setzten die Machthaber in Peking viele Jahre stets auf eine eher zurückhaltende Strategie, um mit möglichst vielen Staaten weltweit starke wirtschaftliche Beziehungen aufzubauen. So machte auch der Westen China zur Fabrik der Welt.