Moldau und der Ukraine-Krieg: Wird Russland nun dort zuschlagen?

Wenn Russland Raketen auf die ukrainische Hafenstadt Odessa oder ihr Hinterland abschießt, hört man die Einschläge auch in der Republik Moldau. Millionen ukrainischer Flüchtlinge sind über sie in die Europäische Union geflohen – oder sind gleich in dem kleinen Nachbarland der Ukraine geblieben. Russische Offizielle bedrohen die Republik Moldau direkt und verkünden, so wie ein russischer Abgeordneter, dass man das Land auch gerne auf den "Müllhaufen der Geschichte" befördern könne.