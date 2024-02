Mit Luftschlägen haben die USA Vergeltung für drei in Jordanien getötete Soldaten geübt. US-Präsident Biden droht: Es könnte noch mehr kommen. Was erwartet den Nahen Osten?

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, sagte, die Angriffe hätten rund 30 Minuten gedauert. An dem Militäreinsatz beteiligt waren demnach auch in den USA gestartete Langstreckenbomber vom Typ B-1. Das zuständige US-Regionalkommando Central Command erklärte, bei den Luftangriffen seien mehr als 125 Präzisionsraketen oder Präzisionsbomben zum Einsatz gekommen. Unter den Zielen seien Kommando- und Geheimdienstzentralen sowie Raketen- und Drohnenlager gewesen.

"Unsere Reaktion hat heute begonnen", erklärte US-Präsident Joe Biden nach den Angriffen. "Sie wird fortgesetzt zu Zeiten und an Orten unserer Wahl." Doch was haben die US-Vergeltungsschläge bisher bewirkt? Wie könnte das weitere Vorgehen Washingtons aussehen? Und droht eine Eskalation der Gewalt im Nahen Osten? t-online gibt einen Überblick.

Welche Folgen hatten die ersten US-Vergeltungsschläge?

Insgesamt sollen ersten Angaben zufolge mindestens 34 Menschen durch die US-Luftschläge getötet worden sein. Im Irak seien 16 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Zivilisten, meldete ein Regierungssprecher am Samstag in Bagdad . Wie viele Zivilisten getötet worden seien, sagte er nicht. Daneben habe es 25 Verletzte sowie Schäden an Wohnhäusern gegeben.

In Syrien wurden laut der Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London 18 Mitglieder pro-iranischer Milizen getötet. Die Aktivisten meldeten außerdem, dass 26 Ziele in Syrien angegriffen wurden, die mit den Milizen in Verbindung stehen. Darunter seien auch Getreidesilos. Syrische Staatsmedien meldeten zudem, dass in dem Land ebenfalls Zivilisten ums Leben gekommen seien, nannten jedoch keine Zahl.