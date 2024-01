Der Iran versucht also momentan, den Flächenbrand zu legen, den die USA und auch die Bundesregierung um jeden Preis zu verhindern versuchen. Dem iranischen Regime ist es gelungen, etwa in Syrien oder im Irak in das machtpolitische Vakuum vorzustoßen. Dieses Vakuum hat die Nahostpolitik der USA gelassen, die zunächst aus Aggression, danach aus zunehmendem Desinteresse und einem Rückzug aus diesen Ländern bestand. Heute steht fest: Die US-Außenpolitik selbst hat den Iran gestärkt, und dieses Scheitern wird in der gegenwärtigen Situation sichtbarer.

Ägypten und die Türkei

Aber es sind eben nicht nur die Staaten, auf denen der Iran direkten Einfluss hat, die sich aktuell von den USA abwenden. Es verschiebt sich etwas im Nahen Osten, und der Beginn des Krieges in Israel war ein Brandbeschleuniger.

Symptomatisch dafür steht die Völkermordklage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof. Dabei wird es natürlich um die Frage gehen, ob die Klage erfolgreich ist. Aber schon jetzt ist sie eine Niederlage für Israel, die USA und auch Deutschland, weil sie offenbart, dass sich viele Staaten in der Region nicht mehr am westlichen Kurs oder an der US-Ordnungsmacht orientieren.

In der Folge unterstützen momentan Länder wie das Nato-Mitglied Türkei, der Irak, der Iran, Jordanien, die Arabische Liga und die Organisation Islamischer Länder (OIC) die Klage Südafrikas. Zur OIC zählen insgesamt 57 Staaten, darunter auch Saudi-Arabien, Ägypten, Pakistan und Marokko. Also auch Länder, die eigentlich eng mit den USA verbündet sind. Doch das spricht auch für den langsamen Verfall der US-Macht.

So bezeichnet etwa der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan die israelische Führung als "Schlächter" und vergleicht Netanjahu mit Hitler. Trotzdem nahm US-Außenminister Blinken die Türkei bei seinem Besuch in Ankara in die Verantwortung, als Regionalmacht für Stabilität in der Region zu sorgen. Auch die ägyptische Führung verurteilt öffentlich den US-Kurs im Gaza-Krieg, trotzdem sind die USA und ihre westlichen Verbündeten auf die ägyptische Führung angewiesen, damit Hilfskonvois in den Gazastreifen kommen können.

Die US-Nahostpolitik besteht momentan also vor allem in einem: Schadensbegrenzung. China und Russland müssen in dem Konflikt nicht großartig aktiv werden. Kremlchef Wladimir Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping können abwarten und dabei zusehen, wie der Westen Rückhalt im Nahen Osten verliert. Davon profitiert ihr Verbündeter, der Iran. Und das stärkt am Ende auch sie.