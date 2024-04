Verbissen verteidigt sich die Ukraine – mit Wolodymyr Selenskyj an der Spitze. Kein Journalist war ihm so nahe wie Simon Shuster. Hier erklärt der US-Korrespondent, was der Präsident der Ukraine plant und woher er die Kraft zum Durchhalten nimmt.

Am 24. Februar 2022 schien die Ukraine nahezu verloren. Russische Truppen drangen auf breiter Front ins Land ein, der Fall Kiews schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Doch Präsident Wolodymyr Selenskyj verzichtete auf die Flucht, organisierte den Widerstand und kämpft seit mehr als drei Jahren für die Existenz seines Landes. "Time"-Korrespondent Simon Shuster hat Selenskyj dabei immer wieder begleitet und beobachtet, Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten und dessen Team geführt.

Wie hat der Krieg Selenskyj verändert? Welche Ziele verfolgt das ukrainische Staatsoberhaupt? Und was erwartet die Ukraine nach einem Ende des Krieges? Diese Fragen beantwortet Simon Shuster, dessen Selenskyj-Biografie "Vor den Augen der Welt" in diesem Jahr erschien, im Interview.

t-online: Herr Shuster, Wolodymyr Selenskyj ist das Symbol des ukrainischen Widerstands gegen die russische Aggression. Will er so in die Geschichte eingehen?

Simon Shuster: Wolodymyr Selenskyj sitzt nicht herum und denkt über seine Rolle in der Weltgeschichte nach. Putin verschwendet dafür hingegen reichlich Energie, wie ich vermute. Selenskyj ist auch kein großer Philosoph, er lebt und denkt im Augenblick – und konzentriert sich auf seine unmittelbaren Ziele. Auch wenn diese eine geschichtliche Bedeutung haben.

Also hat er doch eine historische Mission?

Was in der Ukraine geschieht, ist historisch. Anders kann es gar nicht sein. Nur ist es so, dass Selenskyj nicht in diesen Bahnen denkt. Er überlegt, was er heute, morgen und den Rest der Woche konkret tun kann. In unseren Gesprächen habe ich dann versucht, mehr über die historischen Dimensionen seiner Politik aus ihm herauszubekommen. Das hat ihn gefordert, es machte Spaß, ihn dafür zu interessieren. Herausgekommen ist die Erkenntnis, dass Selenskyj in der Tat etwas Großes plant.

Was genau?

Selenskyj sieht den gegenwärtigen Krieg als weiteres Beispiel dafür, wie eine imperiale Macht versucht, die Ukraine zu unterjochen. Das ist in der Geschichte zu oft geschehen. Der Holodomor spielt in Selenskyjs Denken eine besondere Rolle, der Versuch des Diktators Josef Stalin in den Dreißigerjahren, die sowjetische Wirtschaft aufzubauen, indem er Millionen Ukrainer verhungern ließ. Im Zweiten Weltkrieg besetzten dann wiederum die Deutschen das Land, um es auszuplündern.

Anschließend geriet die Ukraine bis 1991 wieder unter sowjetische Kontrolle.

Aus diesem Grund fühlt Selenskyj eine Art von historischer Frustration, weil die Ukraine in einem Kreislauf von Invasion und Unterdrückung gefangen ist. Das will er stoppen. Endgültig. Selenskyj sieht sein Ziel eben nicht nur darin, hier ein Gebiet zurückzuerobern oder dort einen Sieg auf dem Schlachtfeld gegen die Russen zu erringen, sondern er will besagten Kreislauf der imperialen Unterdrückung durchbrechen. Das ist ein noch viel größeres Vorhaben, als allein diesen einen Krieg beenden zu wollen, der gerade stattfindet.

Zur Person Simon Shuster ist amerikanischer Journalist und berichtet seit mehr als 15 Jahren über Russland und die Ukraine, meistens für das "Time"-Magazin. In Moskau geboren, ist Shuster später in den USA aufgewachsen. Shuster hat umfangreichen Zugang zu Wolodymyr Selenskyj, mehrmals ist er mit dem ukrainischen Präsidenten an die Front gereist. Mit "Vor den Augen der Welt. Wolodymyr Selenskyj und der Krieg in der Ukraine" erschien im Januar Shusters Biografie des Staatsoberhaupts der Ukraine.

Wladimir Putin wirkt mitsamt seiner Entourage aus Hardlinern im Kreml fanatisch bei dem Versuch, das alte russische Imperium zu restaurieren. Wird Putin jemals aufgeben?

Wahrscheinlich nicht. Er ist besessen von der Geschichte, sein Gespräch mit dem Interviewer Tucker Carlson vor einigen Wochen ist ein weiterer Beleg: Putin missbraucht und deformiert historische Ereignisse aus ein paar Tausend Jahren Geschichte, um seine völkermörderische Aggression gegen die heutige Ukraine zu rechtfertigen.

Woher stammt dieser Wahn?

Ich leide unter einem Handicap, seit 2015 darf ich nicht mehr nach Russland einreisen. Beruflich gesehen ist das ziemlich übel. Deswegen stütze ich mich auf die Arbeit hervorragender Kollegen, die dort noch arbeiten dürfen: Irgendwann reichten Putin die Macht und der Reichtum, die er zusammengerafft hatte, nicht mehr aus. Nun will er als Eroberer in die Geschichte eingehen.

Lässt sich mit einem solchen Mann verhandeln? Gerade in Deutschland gibt es immer wieder Stimmen, die sich eine Verhandlungslösung herbeiwünschen.