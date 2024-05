2. Konventionelle Streitkräfte

Vor der Modernisierung lag die militärische Stärke Chinas vor allem in der Masse der verfügbaren Soldaten. Noch immer unterhält China mit mehr als drei Millionen Militärangehörigen die größte Streitkraft der Welt. 2,5 Millionen davon sind in der Armee, 400.000 bei der Luftwaffe und 280.000 bei der Marine. China kann im Ernstfall zudem auf eine hohe Zahl an Reservisten und Milizen zurückgreifen.

Auch bei Panzern und gepanzerten Fahrzeugen holt China im Vergleich zu den USA deutlich auf. So hat China rund 4.000 Panzer einsatzbereit. Ausrüstung, Waffen und militärisches Gerät werden mittlerweile fast ausschließlich in Eigenproduktion hergestellt, was das Regime unabhängig vom Ausland macht. Dadurch ist die Produktion von konventionellen Waffen und Gerät für die Volksrepublik vergleichsweise günstig. Die chinesische Propaganda versucht, diese Eigenentwicklungen spektakulär in Szene zu setzen. Über die tatsächliche technische Qualität gibt es aber kaum Erkenntnisse.