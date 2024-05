Warum ist die Bundesregierung so zurückhaltend?

Wie schon in der Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine wird vor allem im Kanzleramt argumentiert, es handele sich um einen Krieg, weshalb nicht alle Fragen öffentlich beantwortet werden könnten. "Es tut der Debatte nicht gut, wenn alle ihre spontane Meinung in Mikrofone bellen", sagte Vizekanzler Robert Habeck am Mittwoch. Regierungssprecher Steffen Hebestreit verwies auf die Vertraulichkeit der Vereinbarung mit der Ukraine.

Wegen der dennoch bei der Militärhilfe für die Ukraine wabernden öffentlichen Debatte korrigierte der Kanzler diese Haltung bei anderen Themen zögerlich. Weil der Druck so stark wurde, veröffentlichte die Bundesregierung – anders als die meisten anderen westlichen Regierungen – dann etwa doch, was der Ukraine an Waffen geliefert wurde und wird. Der Frage nach einer Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper wich Scholz ebenfalls lange aus, bis er doch öffentlich Gründe für seine Ablehnung nannte.

Gibt es einen Zusammenhang mit der Taurus-Debatte?

Indirekt betrifft die Diskussion auch die Ablehnung der Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine. Denn sie könnten – anders als die gelieferten französischen und britischen Marschflugkörper – auch Moskau erreichen. Gerade wegen dieser Reichweite müsste Deutschland bei einer Lieferung unbedingt die Kontrolle über die Zieleinstellung haben, sagte Scholz. Dann wäre man aber direkt am Krieg beteiligt, was die Bundesregierung ausschließt.

Was tun die Partner?

Macron hat beim Treffen mit Scholz in Meseberg gesagt, dass die Ukraine auch Ziele im russischen Hinterland angreifen können solle. "Wir wünschen uns, die Möglichkeit zu haben, auf diese Raketenabschussanlagen feuern zu können", sagte er mit Blick auf die Stellungen, von denen aus die Ukraine angegriffen wird. Im Grunde richtete Macron diesen Appell an sich selbst. Denn nur Franzosen, Briten und Amerikaner liefern der Ukraine entsprechende Waffen, die nicht nur gegen Ziele im Grenzgebiet eingesetzt werden könnten. "Aber wir werden natürlich in keinem Fall in irgendeiner Weise erlauben, dass andere Orte in Russland, schon gar keine zivilen Orte angegriffen werden", fügte Macron hinzu.