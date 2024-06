Das ist ein weiteres Problem. Wer es aus der belagerten Stadt heraus schafft und nach Ost-Darfur fliehen will, steht nach Angaben der Hilfsorganisation Care vor erheblichen Herausforderungen: Auf dem mehr als 300 Kilometer langen Weg seien die Menschen aktuell Temperaturen von über 50 Grad Celsius ausgesetzt, ohne genügend Nahrung oder sauberes Trinkwasser. Zudem beeinträchtige die Gewalt in Al-Faschir die Lieferung wichtiger Hilfsgüter.

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes, Karim Khan, hat bereits deutliche Hinweise auf Gräueltaten in der Region Darfur im Krisenstaat Sudan gesammelt. In einem dringenden Aufruf forderte Khan in Den Haag internationale Organisationen, Partner und nationale Behörden dazu auf, Beweise und Informationen zu sammeln und ihm zu übergeben. Täglich erreichten seine Ermittler Informationen aus Darfur, die auf "einen organisierten, systematischen und schweren Angriff auf die Menschenwürde" hindeuteten.

Es droht neue Fluchtwelle nach Europa

Im Angesicht dieser katastrophalen Lage scheinen selbst der Westen, China und Russland im UN-Sicherheitsrat eine gemeinsame Sichtweise entwickelt zu haben. So forderte das Gremium am Donnerstag ein Ende der Belagerung von Al-Faschir und der Gewalt in dem nordostafrikanischen Krisenstaat. 14 Mitgliedsländer stimmten in New York für die von Großbritannien eingebrachte Resolution, Russland enthielt sich. Sowohl die paramilitärische Gruppe RSF als auch die sudanesische Armee müssten die Kämpfe sofort einstellen, heißt es in dem völkerrechtlich verbindlichen Beschluss.