Wladimir Putin beherrscht Russland nahezu unumschränkt, ein Mann flößte dem Kremlchef allerdings Furcht ein. Wie Alexej Nawalny das gelungen ist, erklärt Journalist John Sweeney.

Russlands Machthaber Wladimir Putin gilt als hart und erbarmungslos, doch er hatte eine Schwäche: Seine Furcht vor Alexej Nawalny, dem hartnäckigsten Kritiker des Kremlregimes, der im Februar 2024 im Straflager starb.

Warum ängstigte sich Putin vor Nawalny? Was trieb Nawalny an und bisweilen auf Abwege? Und warum wagte sich der Gegner Putins nach seiner Vergiftung mit dem Kampfstoff Nowitschok 2021 wieder nach Russland, wo sein Leben bedroht war? Diese Fragen beantwortet John Sweeney, Journalist und Russlandexperte, der gerade sein Buch "Der Fall Nawalny – Mord im Gulag" veröffentlicht hat, im Gespräch.

t-online: Herr Sweeney, wie sehr fürchtete Wladimir Putin seinen Gegenspieler Alexej Nawalny?

John Sweeney: Putin hatte eine geradezu krankhafte Angst vor ihm. Lange Zeit hat er sich nicht einmal getraut, Nawalnys Namen auszusprechen. Wir kennen und fürchten Putin als hyperaggressiven Machthaber, aber er hat noch eine ganz andere Seite. Da ist Putin schüchtern, übervorsichtig und, ja, geradezu verweichlicht, wie man es in seinen Kreisen ausdrücken würde. Ich gehe davon aus, dass Putin das Impostor-Syndrom hat.

Das sogenannte Hochstapler-Syndrom?

Daran leidet er vermutlich. Wahrscheinlich schreckt Putin hin und wieder aus dem Schlaf auf – und denkt in diesen Augenblicken, all dies nicht verdient zu haben, was er bislang erreicht hat. Dann wird Putin noch aggressiver, um sich seinen Wert zu beweisen.

Ist das Ihre Erklärung für den Giftanschlag auf Nawalny 2020 und seine mutmaßliche Ermordung in einem Straflager nördlich des Polarkreises vier Jahre später?

In gewisser Weise. Nawalny war ein echter Freigeist, hochgewachsen, gut aussehend und charismatisch, ausgestattet mit einem wunderbaren, schelmischen Sinn für Humor, der geradezu unverwüstlich war. Damit machte er sich über Putin lustig, der keine einzige von Nawalnys Eigenschaften für sich in Anspruch nehmen kann. Putins Humor ist eher grober Natur, er genießt es, andere Menschen zu demütigen.

Wie sehr hat wiederum Nawalny Putin gefürchtet?

Ich glaube, dass Nawalny keine Angst hatte. Er war angewidert von Putin, empört über die Korruption und den Diebstahl. Aber Furcht? Nein. Putin war Nawalny gegenüber wesentlich neurotischer als umgekehrt.

John Sweeney, Jahrgang 1958, ist investigativer Journalist und Autor. Sweeney arbeitete unter anderem für "The Observer" und die BBC, seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine berichtet Sweeney über den Konflikt. Den kriminellen Machenschaften des Regimes unter Wladimir Putin geht er seit Jahrzehnten nach. Nach der "Der Killer im Kreml" (2022) ist gerade Sweeneys neues Buch "Der Fall Nawalny – Mord im Gulag" erschienen.

Warum aber widmete Nawalny sein Leben dem Kampf gegen das mörderische Regime? In Ihrem aktuellen Buch "Der Fall Nawalny – Mord im Gulag" ergründen Sie die Beweggründe für sein Handeln.

Nawalny war ein Getriebener. Wenn man es mit jemandem wie dem Herrscher des Kremls aufnimmt, dann darf man nicht unentschlossen sein. Es braucht den absoluten Fokus auf das Ziel. Nawalny sprach die Wahrheit aus, darum fürchtete ihn Putin so sehr. Im Vergleich zu Nawalny ist Putin ein Zwerg. Warum hast du dies getan, warum hast du das getan? Solche Fragen wurden Nawalny immer wieder gestellt. Die Antwort war immer dieselbe: um den Tyrannen zu stürzen.

Nawalny nahm einst an ultrarechten Veranstaltungen, den sogenannten "Russischen Märschen" in Moskau teil, in mehreren Videos äußerte er früher offenen Rassismus, gründete eine weit rechts stehende Gruppierung. War der Korruptionsbekämpfer zumindest während dieser Zeit ein Rechtsextremist?

Nawalny gehörte eigentlich nicht zur extremen Rechten, aber er arbeitete mit ihr zusammen. Und das war vollkommen töricht. Nawalny war so besessen davon, Putin loszuwerden, dass ihn der gesunde Menschenverstand verließ. Was Nawalny während dieser Zeit in zwei Kurzvideos von sich gab, war ekelhafter Rassismus. Beim "Russischen Marsch" begleitete ihn allerdings eine jüdische Freundin, Jewgenija Albaz, die ihrerseits vor aller Augen ein Banner mit dem Davidsstern schwenkte.

Was bewegte Nawalny dazu, sich als Rechtsextremist und Nationalist zu gebärden?

Nawalny experimentierte ständig, suchte nach immer neuen Wegen, um den Kreml kleinzukriegen. Er merkte zu spät, wie sehr ihm dieser Flirt mit den extremen Rechten geschadet hat. Später – als er schon etwas anderes aus sich gemacht hatte – stand ihm wohl seine Arroganz im Weg, diesen Fehler offen zuzugeben.

2014 sorgte Nawalny dann in der Ukraine für Empörung, als er nach der Besetzung der Krim sagte, dass die Halbinsel wohl russisch bleiben werde.