Putin gibt rote Linie vor

Mit Blick auf die aktuelle Eskalation steckt Russland durchaus in einer Zwickmühle. Putin drängte laut Insidern die iranische Führung zur Mäßigung bei Vergeltungsaktionen gegen Israel. Schoigu soll eine entsprechende Nachricht an den obersten Führer des Iran, Ajatollah Ali Chamenei, übergeben haben. Wie die Nachrichtenagentur Reuters von eingeweihten Personen aus der Islamischen Republik erfuhr, rät der Kremlchef dem Iran von Angriffen auf israelische Zivilisten ab, aber eben nicht allgemein von einem Gegenschlag.

Die russische Botschaft lautet also: Der Iran kann durchaus Israel angreifen. Das daraus resultierende Chaos könnte eben im Interesse des Kreml liegen. Es soll zwar kein großer Krieg im Nahen Osten entstehen, der russische Sicherheitsinteressen berührt und den das iranische Regime am Ende nicht überstehen könnte. Aber Putin setzt durchaus auf Unruhe in der Region. Immerhin würde das die westliche Aufmerksamkeit von der Ukraine ablenken – und davon würde Russland profitieren.