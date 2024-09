Marcus Keupp: Russland geizt bereits mit Material – zumindest im Augenblick. Denn es lässt sich beobachten, dass die russische Armee weniger davon einsetzt, zumindest an der Front, an der sie vorwärtsgeht. Das wäre der Frontbereich von Kostjantyniwka bis Pokrowsk in der Oblast Donezk. Dort bewegt sich vor allem die Infanterie, Russland schickt seine Soldaten in "Fleischangriffe", bei denen sie gegen die ukrainischen Stellungen anlaufen, weitgehend ohne materielle Unterstützung. Das ist ungeheuer verlustreich für Russland, aber offensichtlich verspricht sich Putin etwas davon.

Der Kreml wird diese Art von Kriegsführung einsetzen, solange sie eine Wirkung erzielt: Putin will schiere Angst verbreiten, bei den Ukrainern, ja, aber auch bei den Menschen im Westen, denen die Medien diese schreckenserregenden Bilder immer wieder vorspielen. Neue Soldaten, um die in "Fleischangriffen" getöteten zu ersetzen, kann der Kreml gegenwärtig ausreichend heranziehen.

Wie lange aber reichen die Bestände an Panzern und anderem Material? Sie haben einmal den Oktober 2023 als Zeitpunkt vermutet, an dem Russland den Krieg strategisch verloren haben würde.

Massive Verluste kann sich Putin gar nicht mehr leisten. Auf die Frage, wann Russland die Masse an Material ausgehen wird, haben Osint-Analysten (Open Source Intelligence, Anm. d. Red.) unterschiedliche Schätzungen errechnet: Die optimistischen gehen von Ende 2025 aus, die pessimistischen von Ende 2027. Alles unter der Voraussetzung, dass die bisherige Abnutzungsrate bleibt. Bislang verheizt Russland sein Material gnadenlos. Die Zeit arbeitet definitiv gegen Putin und sein Regime. Tatsächlich war der Oktober 2023 der Zeitpunkt, an dem sich die Situation für Russland dramatisch verschlechtert hat – denn die einsatzfähige Reserve war bereits damals fast vollständig vernichtet.

Marcus Matthias Keupp , Jahrgang 1977, ist Dozent für Militärökonomie an der Militärakademie der ETH Zürich. Der habilitierte Betriebswirt geht in seiner Forschung klassischen militärökonomischen Fragen nach und befasst sich auch mit der Sicherheit von Versorgung und kritischer Infrastruktur. 2019 erschien sein Buch " Militärökonomie ", das inzwischen auch in englischer und französischer Sprache erhältlich ist. Anfang 2025 erscheint sein Buch " Spurwechsel. Die Welt nach Russlands Krieg ".

In diesem Krieg wechseln sich Phasen von Abnutzung und Bewegung ab. Derzeit findet vermehrt Bewegung statt, beide Seiten versuchen, etwas zu erreichen. Die Russen versuchen sich dahin zu bewegen, wo die ukrainische Abwehrfront am schwächsten ist. Dabei handelt es sich um den erwähnten Frontbogen von Kostjantyniwka bis Pokrowsk. Warum ist die Abwehrfront dort so schwach? Weil die Ukraine tatsächlich einen taktischen Fehler begangen hat, denn sie ging davon aus, dass sie das dort gelegene Awdijiwka würde halten können. Wenn die Russen nun durchbrechen, dann stoßen sie auf relativ wenige Hindernisse in der nachgelagerten Etappe. Im Süden sieht es besser für die Ukraine aus, die Russen rennen zwar laufend gegen die Saporischschja-Front an, erzielen aber bisher keine Durchbrüche.