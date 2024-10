In den vergangenen Jahren haben Russland und China die Zahl gemeinsamer Militärmanöver erhöht. Nun lässt ein überraschender Besuch des russischen Verteidigungsministers in Peking aufhorchen.

Russland und China setzen auf eine verstärkte Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen. Vor diesem Hintergrund ist der russische Verteidigungsminister Andrei Beloussow überraschend am Montag zu Gesprächen mit seinem chinesischen Amtskollegen Dong Jun und dem Vizevorsitzenden der Zentralen Militärkommission Chinas, Zhang Youxia, nach Peking gereist.

Im Anschluss erklärte Beloussow laut staatlichen Nachrichtenagenturen, dass es "inhaltlich bedeutende" Gespräche gegeben habe. "Wir teilen die gleichen Ansichten, eine gemeinsame Einschätzung der Lage und ein gemeinsames Verständnis darüber, was wir zusammen tun müssen", zitierte ihn die Agentur RIA.

Ziel sei es, die bilateralen Beziehungen zu festigen. Der Minister betonte, dass während seines Besuchs "wichtige Entscheidungen" verabschiedet werden sollen. Welche das sein sollen, blieb offen. Auch sein chinesischer Kollege sagte laut einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Tass, dass beide Länder in ihrer Kooperation ein neues Kapitel aufschlügen.

Sein unangekündigter Besuch in Peking fällt in eine Zeit wachsender globaler Spannungen: Russland führt in der Ukraine einen brutalen Angriffskrieg, Chinas Nachbarn beklagen zunehmend aggressives Verhalten Pekings vor allem im Südchinesischen Meer. Russland und China unterstützen sich zwar gegenseitig, offiziell verbündet sind sie jedoch weiterhin nicht.

Was also bezwecken China und Russland mit den gemeinsamen Militärübungen und Besuchen hochrangiger Militärvertreter?

Seit 2003 mehr als 100 gemeinsame Übungen

Laut Daten des US-Thinktanks Center for Strategic and International Studies (CSIS) haben die gemeinsamen Militärübungen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Erstmals trainierten Soldaten beider Länder 2003 zusammen bei einer Übung der Landstreitkräfte. Seitdem haben demnach insgesamt 102 gemeinsame Manöver unterschiedlicher Truppenteile stattgefunden – mehr als die Hälfte davon allein seit 2017. Die Mehrheit der Übungen fand in Russland oder China statt, Marinemanöver führten die Seestreitkräfte Moskaus und Pekings jedoch auch nach Afrika, ins Mittel- oder Beringmeer.

Erst im September hielten beiden Länder etwa das großangelegte gemeinsame Marinemanöver "Ocean 2024" ab, das laut Kremlchef Putin vom Mittelmeer bis in den Pazifik stattfinden sollte. "Wir achten besonders darauf, die militärische Zusammenarbeit mit befreundeten Staaten zu stärken", sagte er in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache zum Start der Manöver. "Im Kontext wachsender geopolitischer Spannungen in der Welt" sei dies besonders wichtig.

Die Visite des russischen Verteidigungsminister Beloussow findet eine Woche vor dem Gipfel der Brics-Staaten im russischen Kasan statt, zu dem auch die Staatschefs Xi Jinping und Wladimir Putin erwartet werden. Die Brics-Gruppe hat ihren Namen von den Anfangsbuchstaben ihrer ersten fünf Mitglieder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Mittlerweile sind ihr weitere Länder beigetreten, darunter der Iran. Auch die Türkei möchte Mitglied werden.

So profitiert China von Russland

Für Russland geht es bei den Manövern und dem Besuch des Verteidigungsministers in China wohl besonders darum, aufzuzeigen, dass das Land trotz des Angriffs auf die Ukraine international nicht isoliert ist. Russlands Armee ist durch diverse Kriege der vergangenen Jahrzehnte erprobt.

Chinas Militär hingegen gilt zwar auf dem Papier allein wegen seiner schieren Größe von rund 2,2 Millionen Soldaten und einer Flotte von wohl 730 Kriegsschiffen als stark, unter Beweis gestellt haben Pekings Truppen dies jedoch bisher nicht. Im Vergleich: Die USA verfügen über gut 1,3 Millionen Soldaten und 472 Kriegsschiffe, insgesamt gilt das US-Militär jedoch in seiner Qualität als deutlich überlegen.