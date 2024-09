Im vergangenen Jahr verärgerte Erdoğan den russischen Präsidenten, als er betonte, die Ukraine gehöre in die Nato. Außerdem verkauft die Türkei Drohnen und Haubitzen an die ukrainische Armee und sie hat ihren Widerstand gegen den Nato-Betritt von Schweden und Finnland aufgegeben: eine Erweiterung der westlichen Allianz, die Russland als Sicherheitsrisiko empfindet. Hinzu kommt, dass türkische Banken in diesem Jahr ihre Kooperation mit Russland zurückfuhren – aus Angst vor US-Sanktionen.

All das hat Putin nicht gefallen und er rächte sich, indem er Erdoğan die Chance nahm, international als Brückenbauer auftreten zu können. So wollte der türkische Präsident erneut Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine oder einen neuen Getreidedeal ermöglichen. Der Kreml erteilte ihm eine Absage, die geplanten bilateralen Treffen von Putin und Erdoğan in Ankara oder in Moskau wurden verschoben.

Auch im restlichen Brics-Bündnis soll es Zweifel geben, heißt es in diplomatischen Kreisen. Immerhin – so die Befürchtung – steckt die Türkei in einer Wirtschaftskrise und Erdoğan könnte für die Schwellenländer-Allianz eher zum Klotz am Bein werden.