Russland: "Wir haben Assad außer Landes gebracht"

Nach dem Sturz des Assad-Regimes explodieren die Lebensmittelpreise. Russland gibt zu, die Flucht des Diktators ermöglicht zu haben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Rjabkow: Haben Assad auf dem "sichersten Weg" nach Russland gebracht

1.30 Uhr: Der stellvertretende russische Außenminister, Sergei Rjabkow, erklärt in einem Interview mit dem US-Sender NBC News, dass sein Land den gestürzten syrischen Präsidenten Baschar al-Assad auf dem "sichersten Weg" nach Russland transportiert habe. "Er ist in Sicherheit, und das zeigt, dass Russland in einer solchen Ausnahmesituation wie erforderlich handelt", sagte Rjabkow gegenüber NBC. Auf die Frage, ob Russland Assad ausliefern würde, um ihn vor Gericht zu stellen, sagte der Minister: "Russland ist keine Vertragspartei der Konvention, mit der der Internationale Strafgerichtshof gegründet wurde."

Islamisten-Chef: Land wird keinen weiteren Krieg erleben

0.58 Uhr: Der Anführer der siegreichen Islamisten in Syrien, Mohammed al-Dscholani, hat versichert, dass das Land keinen weiteren Krieg erleben werde. "Die Menschen sind vom Krieg erschöpft", sagte al-Dscholani bei einem Moschee-Besuch in Damaskus am Dienstag zum Sender Sky News. "Das Land ist also nicht bereit für einen weiteren und wird auch nicht in einen weiteren geraten."

Indes sagte neue Chef der syrischen Übergangsregierung, Mohammed al-Baschir, in einem Interview mit dem Sender Al-Dschasira, nun sei es für das Volk an der Zeit, "Stabilität und Ruhe zu genießen" und zu wissen, dass die Regierung die Dienste erbringe, die es brauche.

Al-Baschir hatte am Dienstag im Telegram-Kanal des syrischen Staatsfernsehens erklärt, er sei damit beauftragt worden, bis zum 1. März eine Übergangsregierung zu führen. Bislang war al-Baschir der Chef der von der islamistischen Miliz Hajat Tahrir al-Scham (HTS) ausgerufenen Regierung in der Rebellenhochburg Idlib im Nordwesten des Landes gewesen.

Hisbollah: Hoffen auf Positionierung Syriens gegen "israelische Besatzung"

0.15 Uhr: Die libanesische Hisbollah-Miliz hat nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad ihre Hoffnung auf eine Positionierung der neuen Führung im Land gegen Israel ausgedrückt. "Wir hoffen, dass sich Syrien stabilisiert (...), sich entschieden gegen die israelische Besatzung stellt und gleichzeitig eine ausländische Einmischung in seine Angelegenheiten verhindert", erklärte die pro-iranische Miliz, die jahrelang an der Seite Assads gekämpft hatte, am Dienstag.

Unter Assad war Syrien ein wichtiger Bestandteil der vom Iran angeführten "Achse des Widerstands" gegen Israel, zu der neben der Hisbollah auch die islamistische Palästinenserorganisation Hamas gehören. Die Hamas hatte den Syrern nach Assads Sturz gratuliert und "alle Teile des syrischen Volkes" aufgerufen, "ihre Reihen zu schließen".

Dienstag, 10. Dezember

Experte Neumann: Rebellengruppe HTS weiter islamistisch

Der Terrorismusexperte Peter Neumann hat Zweifel, dass sich Syrien nach dem Machtwechsel in Richtung Demokratie und Rechtsstaatlichkeit entwickelt. Zwar habe sich der Führer der Islamistengruppen Haiat Tahrir al-Scham (HTS), Ahmed al-Scharaa, der zuvor mit seinem Kampfnamen Abu Mohammed al-Dscholani auftrat, vor Jahren vom Terrornetzwerk Al-Qaida losgesagt, sagte Neumann im ZDF-"heute journal". Seine Gruppe sei aber weiter islamistisch, mit dem Ziel, eine Art Gottesherrschaft in Syrien einzuführen.

"Seine Kämpfer kämpfen nicht für eine liberale Demokratie. Seine Kämpfer haben für eine Art islamistisches Regime gekämpft", sagte Neumann. Sein Chefideologe habe vor einigen Jahren die Taliban in Afghanistan zum Vorbild erklärt. Das bedeute nichts Gutes für Minderheiten und Frauen.

Der HTS-Führer müsste eigentlich auf Versöhnung setzen, betonte Neumann, der am Londoner King's College lehrt. Er bezweifele aber, dass seine Kämpfer da mitmachten. Neumann hält es für möglich, dass es dann zu einer Opposition in der eigenen Bewegung kommen könnte.

Kanzler Scholz telefoniert mit Erdoğan