Israel hat offenbar Waffen in Syrien zerstört, damit diese nicht in falsche Hände geraten. Die USA wollen in Syrien bleiben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Zwölf Tote bei türkischem Drohnenangriff in Nordsyrien

11.32 Uhr: Bei einem Drohnenangriff der türkischen Armee auf in Dorf in der Nähe von Ain Issa sollen mindestens zwölf Zivilisten getötet worden sein. Das berichtet das Kurdische Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit und bezieht sich dabei auf Videos von dem Angriff. Unter den Toten sollen auch Kinder und Jugendliche sein.

Die türkische Armee attackiert nach dem Zusammenbruch des Assad-Regimes verstärkt die kurdische, selbstverwaltete Region im Norden Syriens. Wie das Kurdische Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit schreibt, wurde am Sonntag auch die syrische Stadt Manbidsch angegriffen.

Israel zerstört offenbar Chemiewaffen in Syrien

11:15 Uhr: Israel hat offenbar Standorte mit Chemiewaffen und Langstreckenraketen in Syrien angegriffen, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet. Das Ziel sei, zu verhindern, dass sie in die Hände feindlicher Akteure fallen, sagte demnach der israelische Außenminister Gideon Saar.

"Unser einziges Interesse gilt der Sicherheit Israels und seiner Bürger", erklärte Saar demnach am Montag gegenüber Reportern. "Deshalb haben wir strategische Waffensysteme attackiert." Dazu gehörten die genannten Chemiewaffen und Langstreckenraketen. Saar machte keine Angaben darüber, wann und wo die Angriffe stattfanden.

Syrien hatte 2013 erklärt, seinen Vorrat an Chemiewaffen aufzugeben. Die Regierung war vorher beschuldigt worden, einen Angriff mit solchen in der Nähe von Damaskus durchgeführt zu haben, bei dem Hunderte Menschen ums Leben kamen. Es wird jedoch angenommen, dass Syrien einen Teil der Waffen behalten hat. In den darauffolgenden Jahren soll das Land diese auch erneut eingesetzt haben.

Scholz twittert auf Arabisch

6.47 Uhr: Nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an die in Deutschland lebenden Syrer gewandt. "Das syrische Volk hat entsetzliches Leid erfahren. Das Ende der Assad-Herrschaft über Syrien ist daher eine gute Nachricht", sagte Scholz am Sonntag, nachdem die islamistischen Rebellen der HTS die Macht in Damaskus übernommen hatten. Die Rede verbreitete Scholz schließlich auch auf Arabisch in den sozialen Medien:

In Deutschland leben zurzeit etwa 970.000 Syrer, die meisten von ihnen waren aufgrund des blutigen Bürgerkrieges in ihrer Heimat geflohen. "Unsere Gedanken sind heute bei allen Opfern des Assad-Regimes", sagte der Kanzler. Die Bundesregierung stehe an der Seite aller Syrerinnen und Syrer, die voller Hoffnung seien auf ein freies Syrien. Zugleich entfachte der Umsturz in Syrien eine Debatte über die Zukunft der nach Deutschland geflüchteten Syrer. So forderte Unionsfraktionsvize Andrea Lindholz (CSU) in der "Rheinischen Post" den Stopp der weiteren Aufnahme syrischer Flüchtlinge.

"Wir haben in den letzten Jahren unsere humanitären Verpflichtungen übererfüllt", sagte Lindholz. Sollte es irgendwann zu einer Befriedung in Syrien kommen, entfalle für viele Syrer auch "die Schutzbedürftigkeit und damit der Grund für ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland". Der Migrationsforscher Gerhard Knaus sieht die Chance für einen "historischen Wendepunkt". Wenn es gelinge, Syrien zu stabilisieren, dann dürften auch Asylanträge in Deutschland und anderen europäischen Ländern zurückgehen, so der Experte. Weitere Reaktionen aus Deutschland zum Umsturz in Syrien lesen Sie hier.

