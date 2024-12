News folgen Artikel teilen

Nach dem Sturz des Assad-Regime explodieren die Lebensmittelpreise. Die neuen Machthaber wollen wohl eine freie Marktwirtschaft einführen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Israelische Armee: In drei Tagen 480 militärische Ziele in Syrien angegriffen

21.09 Uhr: Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad hat die israelische Armee nach eigenen Anhaben seit Sonntag insgesamt rund 480 Angriffe auf militärische Ziele in Syrien ausgeführt. Die Armee habe "einen Großteil der strategischen Waffenlager" in Syrien ins Visier genommen und "verhindert, dass sie Terroristen in die Hände fallen". Zu den Zielen hätten 15 Schiffe der syrischen Marine, Flugabwehrbatterien und Waffenproduktionsstätten in mehreren Städten gezählt.

Zuvor hatte Israels Verteidigungsminister Israel Katz erklärt, die Marine seines Landes habe in der Nacht auf Dienstag "mit großem Erfolg die syrische Flotte zerstört". Ministerpräsident Benjamin Netanjahu warnte die neuen syrischen Machthaber davor, ein Wiedererstarken des iranischen Einflusses in Syrien zuzulassen.

Unter Assad war Syrien ein wichtiger Bestandteil der vom Iran angeführten "Achse des Widerstands" gegen Israel, zu der auch die Hisbollah-Miliz im Libanon und die Hamas im Gazastreifen gehören.

Handelskammerchef: Syrien will freie Marktwirtschaft einführen

20.58 Uhr: Die neuen Machthaber in Syrien haben dem größten Handelsverband des Landes zufolge die Einführung einer freien Marktwirtschaft angekündigt. "Es wird ein freies Marktsystem auf der Grundlage des Wettbewerbs werden", sagte der Vorsitzende der Handelskammer von Damaskus, Bassel Hamwi, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Diese Entscheidung würde eine deutliche Abkehr von der jahrzehntelangen korrupten staatlichen Steuerung darstellen.

Hamwi äußerte sich einen Tag nach einem Treffen mit einer Regierungsdelegation unter Leitung des syrischen Übergangswirtschaftsministers Bassel Abdul Asis. Dieser und Regierungssprecher waren für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Die neue Übergangsregierung trat am Dienstag zusammen.

Hamwi zufolge kündigte Asis an, mit der Abschaffung des als erdrückend empfundenen Zollsystems eine der Hauptforderungen von Händlern und Industriellen zu erfüllen. "Jeder, der sich bei den Kammern registriert, wird die Waren, die er auf den Markt bringen will, nach einem bestimmten System einführen können."

Er fügte hinzu, dass er ständig Anrufe von syrischen Geschäftsleuten im Ausland erhalte, die wissen wollten, wie die neue Regierung den Handel gestalten werde. Er ermutigte sie, in ihre Heimat zurückzukehren. Dabei verwies er auf den massiven Investitionsbedarf für den Wiederaufbau, die Industrie und den Dienstleistungssektor hin: "Sie werden den wichtigsten Beitrag zur Entwicklung Syriens leisten."

UN: Brotpreis in Aleppo um 900 Prozent angestiegen

20.50 Uhr: Mit dem Zusammenbruch der Regierung unter Machthaber Baschar al-Assad bleibt die humanitäre Lage in Syrien nach UN-Angaben weiter instabil. Krankenhäuser in ganz Syrien seien mit der hohen Anzahl an Patienten mit Traumata und anderen Verletzungen überfordert, berichtete das Nothilfebüro der Vereinten Nationen (OCHA). Viele Menschen litten unter enormer psychischer Belastung. Insbesondere Kinder zeigten Anzeichen von Traumata.

In vielen Großstädten wie in der Hauptstadt Damaskus sei von Nahrungsmittelknappheit berichtet worden. Seit Beginn der Offensive der Rebellen sei der Brotpreis in Städten wie Idlib und Aleppo um 900 Prozent angestiegen.

Die Vereinten Nationen schätzen, dass seit dem Beginn der Rebellenoffensive unter der Führung der Islamistengruppe Haiat Tahrir al-Sham (HTS) rund eine Million Menschen in Syrien vertrieben wurden. Es gebe weiterhin Fluchtbewegungen. OCHA warnte vor Minenfeldern, die sowohl die Bewegungsfreiheit der Menschen als auch Lieferung von Waren einschränkten. Innerhalb der vergangenen zehn Tage seien mindestens 52 Minenfelder im ganzen Land identifiziert worden.

Weißhelme suchen Geheimgefängnisse Assads

19.32 Uhr: Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad wollen Aktivisten weiter geheime Gefängnisse der gefallenen Regierung aufspüren. Dafür sei ein Antrag bei den Vereinten Nationen gestellt worden, teilte der Leiter der Weißhelme, Raid al-Saleh, auf der Plattform X mit.