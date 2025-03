Der Hass verbindet Trump und Hitler. Trump ist ebenso wie Hitler jemand, der hasst und anderen vermittelt: Das ist in Ordnung, wenn ihr auch hasst. So entfesselt sich diese negative Macht. Nehmen wir Hitler: Da ist so viel Hass in seinem Buch, er glaubte, das wäre die einzige Lebensweise für ihn. Schauen wir ihn in seiner frühen Zeit in Wien an: Der Mann war ein totaler Loser, er war einsam und hatte nichts. Später entdeckte er dann die Politik und merkte bei seinen hasserfüllten Reden, dass die Leute ihn bejubelten, ja, dass sie ihn liebten.