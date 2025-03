Wagner: Der Bau einer chinesischen Militärbasis in der früheren Sowjetrepublik Tadschikistan hat Moskau sicher nicht gefallen. Wir sehen immer wieder auch ein Dominanzgebaren. Die russisch-chinesische Beziehung ist seit rund 400 Jahren asymmetrisch, die Momente, in denen sich beide Staaten auf Augenhöhe begegneten, waren kurz und selten. Früher teilten die beiden Staaten in Form von Sowjetunion und kommunistischer Volksrepublik zumindest noch eine Ideologie, aber heute gibt es nur noch die gemeinsame Ordnungsvorstellung der autoritären Herrschaft. Man könnte Moskau und Peking auch als autoritäres Selbsterhaltungsbündnis bezeichnen.

Allerdings wollen beide Regime zugleich die liberalen Demokratien schwächen, wenn nicht gar ausschalten, wie es bei der Ukraine aktuell und im Falle Taiwans möglicherweise zukünftig der Fall ist.

Urbansky: Die Ukraine ist für das autoritäre Russland ebenso ein Konkurrenzmodell wie Taiwan für China. Diese beiden Staaten sind gewissermaßen Spiegelbilder ihrer jeweiligen Kultur und lebendige Beispiele dafür, dass autoritäre Staats- und Gesellschaftsformen innerhalb dieser Kulturen keineswegs zwangsläufig sind. Für Putin und Xi sind sie Schreckgespenster, weil sie für die eigene Bevölkerung attraktiv werden könnten.

Wagner: Beide wollen zudem die liberale Weltordnung aus den Angeln heben, aber auch andere autoritäre Regime stützen. Denken wir an die Unruhen in Kasachstan 2022, die unter anderem durch russische Truppen unterdrückt worden sind. Weder Russland noch China haben ein Interesse daran, dass sich aus autoritären Regimen in der Nachbarschaft Demokratien und Rechtsstaaten entwickeln.

Wie passt Nordkoreas Kooperation mit Moskau ins Bild? Nutzt Diktator Kim Jong-un durch die Unterstützung Russlands eine Gelegenheit, sich aus der Abhängigkeit von China zu lösen?

Urbansky: Russland und China haben sich in den letzten Jahren stark angenähert – insbesondere im militärischen Bereich. Beide Länder halten regelmäßig Manöver ab – etwa mit strategischen Bombern. Zugleich hat Peking eine klare rote Linie bei der Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine gezogen – eine Grenze, die China bislang nicht überschritten hat. An dieser Stelle kommt Nordkorea ins Spiel …

Wagner: Genau. Nordkorea liefert Russland das, was China Moskau nicht gibt: Waffen, Munition und auch Söldner. An diesem Punkt zeigt sich die Begrenztheit der russisch-chinesischen Partnerschaft, aber auch die Tatsache, dass gerade in der medialen Berichterstattung der Gegenwart immer noch ein Paradigma aus dem Kalten Krieg fortgeschrieben wird – und zwar, dass innerhalb der Beziehungen ein Nullsummenspiel herrschen würde. Wenn sich also Russland und Nordkorea annähern, würde dies eine Verschlechterung der Beziehungen zu China bedeuten. Aber so muss es nicht sein.

Bislang funktioniert das Arrangement doch gut: China simuliert eine weiße Weste in dem Konflikt, während Russland Waffen aus Nordkorea erhält und Kim Jong-un etwas schuldig ist.