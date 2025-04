Wer sind die Handlanger Putins ?

Diese Agenten sind meist bezahlte Amateure ohne nachweisliche geheimdienstliche Ausbildung. Viele stammen aus dem Milieu der organisierten Kriminalität und lassen sich für Geld anheuern. Je nach Umfang und Risiko eines Auftrags können sie zwischen 100 und 10.000 Euro erhalten – die Bezahlung erfolgt in der Regel über Kryptowährungen, was es den Behörden zusätzlich erschwert, Geldflüsse nachzuvollziehen.

Brandanschlag geplant – im Namen des Kreml?

Ende Januar wurde ein in Hessen lebender ukrainischer Geflüchteter in Polen verhaftet. Die polnische Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn, mehrere Brandanschläge geplant zu haben – unter anderem in der Nähe eines Tanklagers, in dem Millionen Liter Treibstoff lagern.