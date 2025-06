Absage an Verhandlungen: Irans Minister kündigt Putin-Treffen an

Newsblog zum Krieg in Nahost

Aktualisiert am 22.06.2025 - 12:18 Uhr

Aktualisiert am 22.06.2025 - 12:18 Uhr Lesedauer: 37 Min.

Die USA haben Irans Atomanlagen bombardiert. Iran lehnt Verhandlungen ab. Außenminister Araghtschi will am Montag mit Putin beraten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mehr als achtzig Verletzte ins Israel nach Irans Raketenangriff

Laut dem israelischen Gesundheitsministerium sind bei den iranischen Raketenangriffen am Morgen deutlich mehr Menschen verletzt worden, als zunächst von Rettungskräften gemeldet. Das Ministerium teilt mit, 86 Personen seien verletzt worden.

Die meisten von ihnen leicht. Der Iran hatte nach den US-Angriffen in der Nacht auf seine Atomanlagen mit einem Gegenschlag auf Israel mit mehr als vierzig Raketen geantwortet. Zunächst war von 16 Verletzten die Rede.

Irans Außenminister: "Derzeit nicht Moment für Verhandlungen"

Der iranische Außenminister, Abbas Araghtschi, hat in einer Pressekonferenz auf die US-Angriffe reagiert und Gespräche mit den USA abgelehnt. "Die Tür für Verhandlungen steht immer offen, aber derzeit ist dafür nicht der richtige Moment", sagte Araghtschi am Rande des Treffens der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) in Istanbul. Die USA "verstehen nur die Sprache der Drohung und der Gewalt".