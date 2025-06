Maersk: Schiffe fahren weiter durch Straße von Hormus

Forscher sieht iranisches Atomprogramm in Trümmern

US-Verteidigungsminister äußert sich zu Angriff auf Iran

Russland verurteilt Angriff der USA

Mehr als achtzig Verletzte in Israel nach Raketenangriff des Iran

Außenminister des Iran: "Mit allen notwendigen Mitteln wehren"

Der Iran will "mit allen notwendigen Mitteln" auf die US-Angriffe auf Atomanlagen reagieren. Die USA hätten "eine sehr dicke rote Linie" überschritten und die Diplomatie "in die Luft gesprengt", erklärte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi am Sonntag in Istanbul. Sein Land werde sich "mit allen notwendigen Mitteln" wehren. Zudem kündigte der Außenminister an, am Montag in Moskau Russlands Präsident Wladimir Putin zu treffen.